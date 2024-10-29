https://ria.ru/20241029/orban-1980642691.html
Грузия может рассчитывать на партнерство с Венгрией, заявил Орбан
Грузия может рассчитывать на партнерство с Венгрией, заявил Орбан - РИА Новости, 29.10.2024
Грузия может рассчитывать на партнерство с Венгрией, заявил Орбан
Грузия всегда может рассчитывать на стратегическое партнёрство с Венгрией, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:31
2024-10-29T10:31
2024-10-29T11:38
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Грузия всегда может рассчитывать на стратегическое партнёрство с Венгрией, заявил венгерский премьер Виктор Орбан."Вам, вашей стране и вашему народу я бы хотел пожелать много успеха в будущем, и вы всегда можете рассчитывать на наше стратегическое партнерство", - заявил он на пресс-конференции после встречи с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.Ранее во вторник у дома правительства Грузии в Тбилиси прошла торжественная церемония встречи Орбана, прибывшего в страну с визитом.
https://ria.ru/20241029/orban-1980649046.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980632292_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0ee04882a6d1f5bfd1a8a90110add1b6.jpg
Премьер Венгрии встретился с грузинским коллегой Кобахидзе
Премьер Венгрии, находящийся в Грузии с визитом, встретился с грузинским коллегой Кобахидзе
2024-10-29T10:31
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, украина, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Украина, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузия может рассчитывать на партнерство с Венгрией, заявил Орбан
Орбан: Грузия может рассчитывать на стратегическое партнерство с Венгрией