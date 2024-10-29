https://ria.ru/20241029/orban-1980642691.html

Грузия может рассчитывать на партнерство с Венгрией, заявил Орбан

Грузия может рассчитывать на партнерство с Венгрией, заявил Орбан - РИА Новости, 29.10.2024

Грузия может рассчитывать на партнерство с Венгрией, заявил Орбан

Грузия всегда может рассчитывать на стратегическое партнёрство с Венгрией, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:31

2024-10-29T10:31

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Грузия всегда может рассчитывать на стратегическое партнёрство с Венгрией, заявил венгерский премьер Виктор Орбан."Вам, вашей стране и вашему народу я бы хотел пожелать много успеха в будущем, и вы всегда можете рассчитывать на наше стратегическое партнерство", - заявил он на пресс-конференции после встречи с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.Ранее во вторник у дома правительства Грузии в Тбилиси прошла торжественная церемония встречи Орбана, прибывшего в страну с визитом.

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Премьер Венгрии встретился с грузинским коллегой Кобахидзе Премьер Венгрии, находящийся в Грузии с визитом, встретился с грузинским коллегой Кобахидзе 2024-10-29T10:31 true PT0M26S

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, украина, парламентские выборы в грузии — 2024