https://ria.ru/20241029/opornye_punkty-1980618483.html

Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ

Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток захватили 59 опорных пунктов ВСУ и уничтожили две вражеские станции спутниковой связи... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:10

2024-10-29T05:10

2024-10-29T05:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток захватили 59 опорных пунктов ВСУ и уничтожили две вражеские станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 59 опорных пунктов противника", - сказал Бигма. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено девять минометных расчетов противника. Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 17 БПЛА самолетного типа. Как уточняет Бигма, за сутки ВСУ потеряли 22 единицы вооружения, в том числе БМП-2, БТР "Буцефал", самоходку, четыре артиллерийских орудия, шесть автомобилей. "Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления БПЛА", - добавил Бигма.

https://ria.ru/20241029/kolonna-1980618221.html

https://ria.ru/20241029/t-72bz-1980618365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, бмп-2