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Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/opornye_punkty-1980618483.html
Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ
Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток захватили 59 опорных пунктов ВСУ и уничтожили две вражеские станции спутниковой связи... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:10
2024-10-29T05:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток захватили 59 опорных пунктов ВСУ и уничтожили две вражеские станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 59 опорных пунктов противника", - сказал Бигма. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено девять минометных расчетов противника. Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 17 БПЛА самолетного типа. Как уточняет Бигма, за сутки ВСУ потеряли 22 единицы вооружения, в том числе БМП-2, БТР "Буцефал", самоходку, четыре артиллерийских орудия, шесть автомобилей. "Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления БПЛА", - добавил Бигма.
https://ria.ru/20241029/kolonna-1980618221.html
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вооруженные силы украины, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, БМП-2
Бойцы группировки войск "Запад" за сутки взяли 59 "опорников" ВСУ

Бойцы "Запада" за сутки взяли 59 "опорников" и уничтожили две станции Starlink

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток захватили 59 опорных пунктов ВСУ и уничтожили две вражеские станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"В результате активных действий мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 59 опорных пунктов противника", - сказал Бигма.
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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено девять минометных расчетов противника. Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 17 БПЛА самолетного типа.
Как уточняет Бигма, за сутки ВСУ потеряли 22 единицы вооружения, в том числе БМП-2, БТР "Буцефал", самоходку, четыре артиллерийских орудия, шесть автомобилей.
"Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления БПЛА", - добавил Бигма.
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