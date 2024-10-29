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В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/oporniki-1980618937.html
В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ
В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Днепр" морской пехоты Северного флота нанесли огневое поражение опорным пунктам противника в островной зоне и на правом берегу... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:15
2024-10-29T05:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК, 29 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" морской пехоты Северного флота нанесли огневое поражение опорным пунктам противника в островной зоне и на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра и в островной зоне, уничтожив находившийся в них личный состав морской пехоты ВСУ. Выполнив поставленную задачу, боевая машина морпехов быстро покинула позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты "Градов" морпехов Севфлота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра, а также уничтожают ДРГ ВСУ в островной зоне дельты реки. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности, по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение.
https://ria.ru/20241029/t-72bz-1980618365.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия
В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ

Морпехи уничтожили "опорники" ВСУ в районе островов и на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град-1" в зоне проведения СВО
Боевая работа РСЗО Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" морской пехоты Северного флота нанесли огневое поражение опорным пунктам противника в островной зоне и на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра и в островной зоне, уничтожив находившийся в них личный состав морской пехоты ВСУ. Выполнив поставленную задачу, боевая машина морпехов быстро покинула позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Расчеты "Градов" морпехов Севфлота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра, а также уничтожают ДРГ ВСУ в островной зоне дельты реки.
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности, по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссия
 
 
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