https://ria.ru/20241029/oporniki-1980618937.html

В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ

В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили "опорники" ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Днепр" морской пехоты Северного флота нанесли огневое поражение опорным пунктам противника в островной зоне и на правом берегу... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:15

2024-10-29T05:15

2024-10-29T05:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК, 29 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" морской пехоты Северного флота нанесли огневое поражение опорным пунктам противника в островной зоне и на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра и в островной зоне, уничтожив находившийся в них личный состав морской пехоты ВСУ. Выполнив поставленную задачу, боевая машина морпехов быстро покинула позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты "Градов" морпехов Севфлота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра, а также уничтожают ДРГ ВСУ в островной зоне дельты реки. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности, по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение.

https://ria.ru/20241029/t-72bz-1980618365.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , россия