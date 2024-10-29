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В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным - РИА Новости, 29.10.2024
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18:16 29.10.2024 (обновлено: 18:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/odessa-1980770789.html
В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным - РИА Новости, 29.10.2024
В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
Правоохранители в Одессе предъявили обвинение врачу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившему фиктивные диагнозы военнообязанным, сообщает офис... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:16
2024-10-29T18:24
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители в Одессе предъявили обвинение врачу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившему фиктивные диагнозы военнообязанным, сообщает офис генпрокурора Украины. "В Одессе разоблачен врач, который совместно со должностными лицами МСЭК способствовал уклонению от военной службы и мобилизации. Врачу предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса. По данным следствия, подозреваемый собирал медицинскую документацию со сведениями о несуществующих болезнях и получал через посредника деньги от лиц, которые должны были получить фиктивную получить группу инвалидности. В ходе обысков были изъяты медицинская документация, денежные средства в сумме 74 тысячи долларов. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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В мире, Украина, Одесса
В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным

В Одессе предъявили обвинение врачу МСЭК, ставившему фиктивные диагнозы военным

© Фото : офис генпрокурора УкраиныСотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
Сотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : офис генпрокурора Украины
Сотрудники правоохранительных органов Украины в кабинете врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители в Одессе предъявили обвинение врачу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившему фиктивные диагнозы военнообязанным, сообщает офис генпрокурора Украины.
«
"В Одессе разоблачен врач, который совместно со должностными лицами МСЭК способствовал уклонению от военной службы и мобилизации. Врачу предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
По данным следствия, подозреваемый собирал медицинскую документацию со сведениями о несуществующих болезнях и получал через посредника деньги от лиц, которые должны были получить фиктивную получить группу инвалидности.
В ходе обысков были изъяты медицинская документация, денежные средства в сумме 74 тысячи долларов.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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