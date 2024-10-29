https://ria.ru/20241029/odessa-1980770789.html

В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным

В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным - РИА Новости, 29.10.2024

В Одессе разоблачили врача, ставившего фиктивные диагнозы военнообязанным

Правоохранители в Одессе предъявили обвинение врачу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившему фиктивные диагнозы военнообязанным, сообщает офис... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:16

2024-10-29T18:16

2024-10-29T18:24

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители в Одессе предъявили обвинение врачу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ставившему фиктивные диагнозы военнообязанным, сообщает офис генпрокурора Украины. "В Одессе разоблачен врач, который совместно со должностными лицами МСЭК способствовал уклонению от военной службы и мобилизации. Врачу предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса. По данным следствия, подозреваемый собирал медицинскую документацию со сведениями о несуществующих болезнях и получал через посредника деньги от лиц, которые должны были получить фиктивную получить группу инвалидности. В ходе обысков были изъяты медицинская документация, денежные средства в сумме 74 тысячи долларов. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесса