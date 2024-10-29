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В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2024
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Общественное Одесса". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:45
2024-10-29T13:45
2024-10-29T13:45
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Общественное Одесса". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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