https://ria.ru/20241029/oborudovanie-1980756896.html
Столово-кухонное оборудование закупят для детских лагерей Тверской области
Столово-кухонное оборудование закупят для детских лагерей Тверской области - РИА Новости, 29.10.2024
Столово-кухонное оборудование закупят для детских лагерей Тверской области
Семь муниципальных образований Тверской области получат областные субсидии на приобретение столово-кухонного оборудования для 15 организаций отдыха, благодаря... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:25
2024-10-29T17:25
2024-10-29T17:25
тверская область
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980755371_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_6a1acdc74476847b7cfcbcc318eb02d2.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Семь муниципальных образований Тверской области получат областные субсидии на приобретение столово-кухонного оборудования для 15 организаций отдыха, благодаря которым будут приобретены посудомоечные машины, холодильные и жарочные шкафы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос развития организаций летнего отдыха и оздоровления детей был рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. "В связи с ростом числа детей, которые охвачены отдыхом, и количества учреждений летнего отдыха наша задача не потерять качество", – цитирует пресс-служба слова Рудени. Там напомнили, что в 2024 году Верхневолжье заняло первое место среди субъектов Центрального федерального округа на всероссийском смотре-конкурсе по определению лучших регионов Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха подрастающего поколения. Прошедшим летом во всех муниципалитетах региона свои двери для ребят открыли 949 лагерей, в которых отдохнули почти 72 тысячи детей, что составляет 51% от общего числа юных жителей Тверской области, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241029/byudzhet-1980705248.html
https://ria.ru/20241029/verkhnevolzhe-1980694971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Семь муниципальных образований Тверской области получат областные субсидии на приобретение столово-кухонного оборудования для 15 организаций отдыха, благодаря которым будут приобретены посудомоечные машины, холодильные и жарочные шкафы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос развития организаций летнего отдыха и оздоровления детей был рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя
.
"В связи с ростом числа детей, которые охвачены отдыхом, и количества учреждений летнего отдыха наша задача не потерять качество", – цитирует пресс-служба слова Рудени.
Там напомнили, что в 2024 году Верхневолжье заняло первое место среди субъектов Центрального федерального округа на всероссийском смотре-конкурсе по определению лучших регионов Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха подрастающего поколения.
Прошедшим летом во всех муниципалитетах региона свои двери для ребят открыли 949 лагерей, в которых отдохнули почти 72 тысячи детей, что составляет 51% от общего числа юных жителей Тверской области, добавили в пресс-службе.