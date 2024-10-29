https://ria.ru/20241029/oborudovanie-1980756896.html

Столово-кухонное оборудование закупят для детских лагерей Тверской области

Столово-кухонное оборудование закупят для детских лагерей Тверской области - РИА Новости, 29.10.2024

Столово-кухонное оборудование закупят для детских лагерей Тверской области

Семь муниципальных образований Тверской области получат областные субсидии на приобретение столово-кухонного оборудования для 15 организаций отдыха, благодаря... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:25

2024-10-29T17:25

2024-10-29T17:25

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Семь муниципальных образований Тверской области получат областные субсидии на приобретение столово-кухонного оборудования для 15 организаций отдыха, благодаря которым будут приобретены посудомоечные машины, холодильные и жарочные шкафы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос развития организаций летнего отдыха и оздоровления детей был рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. "В связи с ростом числа детей, которые охвачены отдыхом, и количества учреждений летнего отдыха наша задача не потерять качество", – цитирует пресс-служба слова Рудени. Там напомнили, что в 2024 году Верхневолжье заняло первое место среди субъектов Центрального федерального округа на всероссийском смотре-конкурсе по определению лучших регионов Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха подрастающего поколения. Прошедшим летом во всех муниципалитетах региона свои двери для ребят открыли 949 лагерей, в которых отдохнули почти 72 тысячи детей, что составляет 51% от общего числа юных жителей Тверской области, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241029/byudzhet-1980705248.html

https://ria.ru/20241029/verkhnevolzhe-1980694971.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя