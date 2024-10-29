https://ria.ru/20241029/oae-1980685750.html

Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу

Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу - РИА Новости, 29.10.2024

Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, выразив... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:34

2024-10-29T13:34

2024-10-29T13:34

в мире

оаэ

россия

сергей шойгу

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150645/09/1506450968_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_7ba532e2619c74f3c948cba5f224a856.jpg

ДОХА, 29 окт- РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, выразив желание развивать стратегическое партнёрство с Россией на всех уровнях, сообщило эмиратское агентство новостей WAM по итогам переговоров. "Президент ОАЭ передал наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину, подтвердив обоюдное желание развивать отношения стратегического партнёрства, которое объединяет две страны на различных уровнях", - отметили агентство. По его информации, Шойгу и президент ОАЭ обменялись точками зрения по поводу событий в регионе и в мире.

https://ria.ru/20240307/sotrudnichestva-1931828145.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, россия, сергей шойгу, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году