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Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу - РИА Новости, 29.10.2024
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13:34 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/oae-1980685750.html
Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу
Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу - РИА Новости, 29.10.2024
Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, выразив... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:34
2024-10-29T13:34
в мире
оаэ
россия
сергей шойгу
владимир путин
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ДОХА, 29 окт- РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, выразив желание развивать стратегическое партнёрство с Россией на всех уровнях, сообщило эмиратское агентство новостей WAM по итогам переговоров. "Президент ОАЭ передал наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину, подтвердив обоюдное желание развивать отношения стратегического партнёрства, которое объединяет две страны на различных уровнях", - отметили агентство. По его информации, Шойгу и президент ОАЭ обменялись точками зрения по поводу событий в регионе и в мире.
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в мире, оаэ, россия, сергей шойгу, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ОАЭ провел переговоры с Шойгу

В ОАЭ заявили о желании развивать стратегическое партнерство с Россией

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ДОХА, 29 окт- РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, выразив желание развивать стратегическое партнёрство с Россией на всех уровнях, сообщило эмиратское агентство новостей WAM по итогам переговоров.
"Президент ОАЭ передал наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину, подтвердив обоюдное желание развивать отношения стратегического партнёрства, которое объединяет две страны на различных уровнях", - отметили агентство.
По его информации, Шойгу и президент ОАЭ обменялись точками зрения по поводу событий в регионе и в мире.
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