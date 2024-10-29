https://ria.ru/20241029/nebenzya-1980786647.html
Небензя прокомментировал решение Израиля запретить деятельность БАПОР
Небензя прокомментировал решение Израиля запретить деятельность БАПОР - РИА Новости, 29.10.2024
Небензя прокомментировал решение Израиля запретить деятельность БАПОР
Решение израильского парламента запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в стране... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:38
2024-10-29T19:38
2024-10-29T19:38
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Решение израильского парламента запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в стране рискует поставить крест на его деятельности, будет иметь самые негативные последствия для региона и самой ООН, заявил постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. Как отметил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, ввиду принятия соответствующих проектов БАПОР оказался на грани полного расформирования. РФ, добавил постпред, убеждена, что "остановка его работы будет иметь самые негативные последствия как для региона, так и для самой системы ООН в целом". Также такое решение рискует поставить крест на деятельности БАПОР, убежден он. Российский дипломат при этом назвал решение кнессета "серьезным прецедентом", подрывающим основу международного сотрудничества. Такой шаг нарушает, среди прочего, устав ООН и профильные резолюции ГА, подчеркнул Небензя. "По сути, Израиль единолично решил отменить неугодное ему специализированное учреждение ООН", – подытожил он.
https://ria.ru/20241028/nebenzya-1980600239.html
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в мире, израиль, россия, василий небензя, бапор, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Василий Небензя, БАПОР, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензя прокомментировал решение Израиля запретить деятельность БАПОР
Небензя: решение Израиля запретить БАПОР будет иметь негативные последствия
ООН, 29 окт – РИА Новости. Решение израильского парламента запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в стране рискует поставить крест на его деятельности, будет иметь самые негативные последствия для региона и самой ООН, заявил постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя.
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
Как отметил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, ввиду принятия соответствующих проектов БАПОР
оказался на грани полного расформирования. РФ, добавил постпред, убеждена, что "остановка его работы будет иметь самые негативные последствия как для региона, так и для самой системы ООН в целом". Также такое решение рискует поставить крест на деятельности БАПОР, убежден он.
Российский дипломат при этом назвал решение кнессета "серьезным прецедентом", подрывающим основу международного сотрудничества. Такой шаг нарушает, среди прочего, устав ООН и профильные резолюции ГА, подчеркнул Небензя.
"По сути, Израиль единолично решил отменить неугодное ему специализированное учреждение ООН", – подытожил он.