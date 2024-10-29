https://ria.ru/20241029/nastavnichestvo-1980690007.html

Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе

Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе - РИА Новости, 29.10.2024

Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе

Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:47

2024-10-29T13:47

2024-10-29T13:47

россия

владимир путин

госдума рф

единая россия

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата. Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 года группой депутатов ГД и сенаторов РФ от партии "Единая Россия". Согласно этой поправке в ТК РФ вводится понятие "наставничество в сфере труда", под чем подразумевается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте по полученной другим работником профессии. Предусматривается, что в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы. Размеры и условия доплат за наставничество работникам федеральных госучреждений, субъектов РФ, муниципальных учреждений устанавливаются законодательством РФ, а иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Как отметила одна из авторов законопроекта, депутат ГД Екатерина Стенякина, президент РФ Владимир Путин многократно отмечал важность наставничества. Появление этого термина на рабочем месте - это часть законодательного фундамента нацпроекта "Кадры". Кроме того, наставничество на работе поможет улучшить ситуацию с текучестью кадров, которая распространена среди молодежи.

https://ria.ru/20241016/rabota-1978309335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, госдума рф, единая россия, экономика