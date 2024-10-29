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Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе - РИА Новости, 29.10.2024
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13:47 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/nastavnichestvo-1980690007.html
Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе
Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе - РИА Новости, 29.10.2024
Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе
Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:47
2024-10-29T13:47
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владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата. Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 года группой депутатов ГД и сенаторов РФ от партии "Единая Россия". Согласно этой поправке в ТК РФ вводится понятие "наставничество в сфере труда", под чем подразумевается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте по полученной другим работником профессии. Предусматривается, что в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы. Размеры и условия доплат за наставничество работникам федеральных госучреждений, субъектов РФ, муниципальных учреждений устанавливаются законодательством РФ, а иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Как отметила одна из авторов законопроекта, депутат ГД Екатерина Стенякина, президент РФ Владимир Путин многократно отмечал важность наставничества. Появление этого термина на рабочем месте - это часть законодательного фундамента нацпроекта "Кадры". Кроме того, наставничество на работе поможет улучшить ситуацию с текучестью кадров, которая распространена среди молодежи.
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россия, владимир путин, госдума рф, единая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Экономика
Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе

Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе по ТК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон, закрепляющий в Трудовом кодексе наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата.
Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 года группой депутатов ГД и сенаторов РФ от партии "Единая Россия".
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Согласно этой поправке в ТК РФ вводится понятие "наставничество в сфере труда", под чем подразумевается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте по полученной другим работником профессии.
Предусматривается, что в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, указываются содержание, сроки и форма выполнения такой работы.
Размеры и условия доплат за наставничество работникам федеральных госучреждений, субъектов РФ, муниципальных учреждений устанавливаются законодательством РФ, а иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
Как отметила одна из авторов законопроекта, депутат ГД Екатерина Стенякина, президент РФ Владимир Путин многократно отмечал важность наставничества. Появление этого термина на рабочем месте - это часть законодательного фундамента нацпроекта "Кадры". Кроме того, наставничество на работе поможет улучшить ситуацию с текучестью кадров, которая распространена среди молодежи.
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