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Что такое налоговый вычет по вкладам и как его получить: советы экспертов

Налоговый вычет по вкладам 2024: как получить, необходимые документы, сроки

Что такое налоговый вычет по вкладам и как его получить: советы экспертов

В 2024 году россияне впервые будут обязаны уплатить налог с дохода по вкладам в банках. С какой суммы дохода будет начисляться НДФЛ, сколько процентов он... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:10

2024-10-29T15:10

2024-10-29T15:10

россия

налоговый вычет

вклады

ндфл

налоги

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В 2024 году россияне впервые будут обязаны уплатить налог с дохода по вкладам в банках. С какой суммы дохода будет начисляться НДФЛ, сколько процентов он составит, существует ли налоговый вычет по вкладам физических лиц и как его получить, - в материале РИА Новости. Налоговый вычет по вкладамГосударство дает россиянам немало льгот в виде налоговых вычетов. Так, люди, которые купили квартиры, могут вернуть часть потраченного в виде имущественного вычета, если они платили НДФЛ со своей зарплаты или дохода. Ипотечники используют вычет за уплаченные по ипотечным договорам проценты. Инвесторы вправе получить налоговый вычет от вложений (вычет ИИС). Предусмотрены вычеты за лечение и обучение детей (социальные). Очевидно, что тема вычетов волнует и вкладчиков, которые до 2 декабря 2024 года впервые заплатят налоги с доходов по вкладам, полученным в 2023 году.- Согласно Федеральному закону от 01.04.2020 №102-ФЗ (был принят в 2020 г., вступил в силу в 2021 г.), граждане нашей страны в первый раз будут платить налог на проценты по банковским вкладам. В соответствии с этим нормативно-правовым актом, в 2021 и 2022 годах платить этот налог было не нужно. Необходимо уточнить, что денежные средства, которые находятся на вкладах и других банковских счетах, НДФЛ не облагаются. Налог нужно платить с процентных доходов, - рассказывает Борис Богоутдинов, управляющий партнер “Консалтинговой компании “2Б Диалог”.Суммарно за три года власти планируют получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей:Они, в свою очередь, входят в основную налоговую базу. В связи с этим россияне имеют право уменьшить сумму доходов, подлежащих налогообложению, на сумму социального налогового вычета. Его можно получить за спорт, лечение, инвестиции, покупку недвижимости. Этим вычетом также компенсируется сумма, которую человек платит в бюджет с дохода от депозита.По словам Сергея Соловых, руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle, в настоящее время наблюдается некоторая путаница в понятиях, связанных с налоговым вычетом по доходам от банковских вкладов. Некоторые называют вычетом ту сумму, с дохода по которой не рассчитывается НДФЛ. Речь идет о необлагаемом минимуме процентов с одного миллиона рублей, рассчитываемого по максимальному значению ключевой ставки по состоянию на каждое первое число месяца (ст. 214.2 НК РФ). В 2023 году максимальная ставка была 15%, следовательно предельная сумма дохода, с которой не берется НДФЛ, будет 150 000 рублей. То есть с сумм процентов менее 150 000 рублей по всем имеющимся у гражданина вкладам в различных банках налог не исчисляется. И эту систему льготного расчета иногда называют налоговым вычетом по вкладам.Кому положенФизическому лицу, которое является налоговым резидентом Российской Федерации и имеет постоянное место жительства на территории Российской Федерации.Какие вклады попадают под налоговый вычетВычет может быть получен на проценты по вкладам в банках Российской Федерации, а именно: депозитные и сберегательные счета, вклады в драгоценных металлах.“На самом деле под налоговый вычет попадает небольшое количество вкладов. Новый налог будут платить граждане, которые получили доходы в виде процентов более 150 тыс. рублей. Для этого на депозите должно быть около 1,3 млн рублей, то есть речь идет о крупных вкладах. По данным Агентства страхования вкладов, у 96% граждан нашей страны размер депозита составляет не более 1 млн рублей, его средняя величина - 324 тыс. рублей. Таким образом, на вычет по вкладам могут претендовать всего 4% россиян”, - отмечает Борис Богоутдинов.Под налог с депозитного дохода подпадают все вклады, которые принесли проценты в минувшем году. К примеру, если человек в феврале 2023 года открыл годовой вклад, в котором выплата процентов состоялась в феврале 2024 года, то получается, что депозитного дохода в налоговый период не было. Следовательно, ФНС ничего не начислит вкладчику. А вот если вклад был открыт в 2022 и завершился выплатой процентов в 2023-м, то налоговая зачтёт НДФЛ пропорционально количеству месяцев, когда деньги были на вкладе только в 2023 году. Налоговая льгота при этом не изменится и составит 150 тыс. рублей.“Мы считаем, что действующая налоговая льгота (150 тыс. рублей в 2023 году) - это более выгодный вкладчикам механизм, чем налоговый вычет по вкладам. Ведь государство могло бы действовать иначе. Допустим, взимать НДФЛ в 13% со всех доходов в виде процентов, полученных вкладчиком до 5 млн рублей и 15% - свыше. А потом дать вкладчикам право на вычет в размере 150 тыс. рублей, но со сбором необходимых документов и с рисками отказов. Сейчас такой проблемы у вкладчиков нет. Полагаем, механизм возврата упрощен, чтобы привлекать деньги в экономику, так как банки используют средства вкладчиков, чтобы в том числе кредитовать бизнес”, - объясняет Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса “Выберу.ру”.Размер вычетаТак как в налоговой системе РФ предусмотрена система налоговых вычетов в целом по НДФЛ, в нее включен и НДФЛ, уплаченный по доходам с банковских вкладов. Строго говоря, это не “вычет по вкладам”, а система возврата части уплаченной в бюджет суммы, в том числе, с доходов по вкладам. Размер вычета определяется по уплаченной сумме, на которую умножается размер НДФЛ 13%, при этом сумма вычета не будет больше суммы налогов, уплаченных физическим лицом в государственный бюджет. В целом вычет рассчитывается по сумме НДФЛ за последние 3 года.Как рассчитатьЛимит дохода без налогов для вкладчиков рассчитывают по формуле: 1 млн рублей х максимальное значение ключевой ставки ЦБ (КС) из действовавших на 1-е число каждого месяца в календарном году. Так как на 1 декабря 2023 года КС была равна 15%, то необлагаемый НДФЛ лимит дохода - 150 тыс. рублей (1 млн рублей х 15% КС = 150 000 рублей). Проще говоря, если по всем вкладам и банковским счетам проценты не превысят 150 тыс. рублей, то налога не будет.- Проиллюстрируем, как ФНС вычислит налог любому вкладчику. Допустим, за 2023 год человек заработал по вкладам и счетам 200 тыс. рублей. Следовательно, с превышения необлагаемого НДФЛ лимита (150 тыс. рублей) ему начислят налог по ставке 13%. В итоге будет необходимо оплатить 6 500 рублей ((200 тыс. рублей - 150 тыс. рублей) х 13% = 6 500 рублей), - рассказывает Ирина Андриевская.Лимиты налогового вычета по вкладамПо социальным расходам за 2023 год максимальный размер для расчета возврата НДФЛ составляет 120 000 рублей. То есть, если с имеющегося вклада гражданин получает доход и с этого дохода уплатил НДФЛ, то в случае подтвержденных затрат на лечение, обучение, благотворительность или пополнение ИИС, он имеет право вернуть уплаченные 13%. С учетом ограничения за 2023 год вернуть можно не более 15600 рублей (это 13% от 120 000 рублей).Борис Богоутдинов объясняет, что помимо основной суммы покупки недвижимости, можно также получить налоговый вычет в размере 13% с уплаченных процентов по основной сумме долга. При этом максимальная сумма уплаченных процентов, которая является базисом для расчета вычета не может превышать 3 млн рублей, то есть размер вычета по процентам не превысит 390 тыс. рублей.Максимальный размер вычета на обучение не может превышать 50 тыс. рублей для детей и 120 тыс. руб. для взрослых.Таким образом, максимальная сумма вычета составит 170 * 0,13 = 22,1 т.р. Однако если распределить платеж на несколько периодов, то можно получать вычет ежегодно на период обучения.Как получить налоговой вычет по вкладамДля того, чтобы получить налоговую льготу (150 тыс. рублей за 2023 год, заплатив НДФЛ (13% или 15%) с процентов по вкладам), не нужно обращаться за справками в банки. Всю информацию о начисленных клиентам процентах кредитные организации передадут в налоговую сами. Обработав собранные данные, ФНС суммирует все доходы каждого вкладчика от депозитов и счетов в разных банках. Затем вычтет необлагаемый налогом лимит 150 тыс. рублей (за 2023 год). А после пришлет налоговое уведомление в личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства nalog.ru.- Здесь же люди смогут расплатиться по всем налогам за 2023 год. Добавим, по итогам 2024 года налоговая льгота для вкладчиков вырастет. Так как ЦБ увеличивает размер ключевой ставки. Если она сохранится на уровне 19%, то необлагаемая налогом сумма составит 190 тыс. рублей. Либо дополнительно поднимется, если ЦБ поднимет "ключ" до 20%-21%, - говорит Ирина Андриевская.Куда обращатьсяЮлия Пономарева, генеральный директор юридической компании PONOMAREVA GROUP, объясняет, что существует несколько способов обращения в ФНС по месту жительства для получения налогового вычета: оно может быть как личным, так и через кабинет налогоплательщика, а также направлено по почте заказным письмом с уведомлением.Необходимые документыГражданину, который хочет получить социальный и имущественный вычет, нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.“В ней следует указать доход, включая тот, который получен с процентов по банковским вкладам, а также сумму НДФЛ к уплате. Налогоплательщик рассчитывает ее самостоятельно”, - советует Борис Богоутдинов.Подать сведения можно через личный кабинет на сайте ФНС: “Доходы” - “Декларации” - “Подать декларацию”.- Останется лишь выбрать в списке 3-НДФЛ, нажать “Заполнить декларацию” и ввести сведения в онлайн-форму. При оформлении декларации в электронном виде нужно выбрать ИФНС по месту регистрации заявителя, указать статус налогового резидента и следовать подсказкам на экране. Важно указать в декларации код “6014” (пункт 1 статьи 224 НК РФ) для суммы процентных доходов и “914” - для налогового вычета. После завершения всех этапов заполнения декларации и приложения документов, заявитель увидит результаты, - рассказывает Алёна Талаш, управляющий партнер ГК “РосКо”.Для получения имущественного и социальных вычетов важно приложить документы, подтверждающие право на них.СрокиНалоговая инспекция обязана рассмотреть заявление и принять решение в течение трех месяцев с момента получения 3-НДФЛ.Отказ в получении налогового вычетаЮлия Пономарева предупреждает, что налоговая инспекция может отказать в предоставлении налогового вычета по следующим причинам:В случае отказа в предоставлении налогового вычета, решение можно обжаловать в вышестоящую налоговую инспекцию.Советы экспертовСергей Соловых приводит пример использования вычетов: “Допустим, за 2023 год гражданин получил 200 000 рублей доходности по банковским вкладам. Поскольку эта сумма превышает установленный лимит в 150 000 рублей, то с дохода 50 000 рублей нужно заплатить налог 13%. Но в этом же году этот гражданин оплатил лечение на сумму 50 000 рублей, подтвердил эти расходы документально и воспользовался социальным вычетом на лечение. В итоге ФНС возвратила ему оплаченный НДФЛ с суммы 50 000 рублей (6500 рублей). Таким образом, гражданин вернул себе уплаченный НДФЛ с дохода по банковскому вкладу на сумму, превышающую необлагаемый минимум.Алена Талаш дала несколько советов:

https://ria.ru/20240917/rbk-1973089539.html

https://ria.ru/20240905/nalog-1779466757.html

https://ria.ru/20240905/nalog-1772417874.html

https://ria.ru/20240905/nalogi-1770103932.html

https://ria.ru/20240905/nalogi-1728657161.html

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Артем Смирнов

россия, налоговый вычет, вклады, ндфл, налоги