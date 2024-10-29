Рейтинг@Mail.ru
В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:30 29.10.2024 (обновлено: 15:22 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/nagrazhdenie-1980633827.html
В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей
В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей - РИА Новости, 29.10.2024
В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей
Трех школьников наградили в Якутии медалью "За проявленное мужество" за спасение людей на пожарах, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:30
2024-10-29T15:22
общество
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980633374_0:22:1262:732_1920x0_80_0_0_fb1d1ef0f7d311287499ffca844507c2.jpg
ЯКУТСК, 29 окт — РИА Новости. Трех школьников наградили в Якутии медалью "За проявленное мужество" за спасение людей на пожарах, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. Мероприятие, посвященное XI Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои", состоялось в Якутске. "Сегодня проведена церемония награждения юных защитников памятной медалью Федерального собрания Российской Федерации "За проявленное мужество". К наградам были представлены три школьника: Муратов Ромеш, Ноев Роберто и Жирков Николай. Обе истории спасения произошли при пожарах в Якутске", — говорится в сообщении. Детей-героев поздравил начальник регионального управления МЧС Павел Гарин. Он выразил благодарность и уважение за смелость, мужество и находчивость в экстремальной ситуации. История с первым подростком произошла в мае, когда загорелся многоквартирный дом. Выбравшись наружу, соседи заметили отсутствие одного из жильцов дома. "Не сомневаясь ни секунды, Муратов Ромеш разбил окно в квартиру и вынес соседа на себе. Добавим, что пострадавший имеет бессрочную инвалидность детства 2-й группы, связанную с врожденной эпилепсией, что естественным образом повлияло на слабое реагирование и сложности самостоятельной эвакуации из горящего помещения", — рассказали в пресс-службе. В свою очередь, Ноев Роберто и Жирков Николай летом, катаясь на велосипеде, увидели горящий дом. "Они знали, что там живет бабушка их друга, и сразу ринулись на помощь. Раздумывая, как помочь, мальчики нашли между гаражами старый матрас, на который могла бы приземлиться бабушка, спустившись со второго этажа. После того, как помогли бабушке друга, мальчики не стали стоять в сторонке, а помогали другим жильцам. Все это произошло до приезда пожарных подразделений. Доброта и храбрость парней в чрезвычайной ситуации, их стремление помочь другим пусть будет примером для всех", — отметили в ГУ МЧС. Также юным героям вручили благодарственные письма от руководства регионального управления МЧС, правительства Республики Саха (Якутия), государственного собрания (Ил Тумэн), министерств и ведомств региона и общественного движения "Матери России".
https://ria.ru/20240402/khalilov-1937293062.html
https://ria.ru/20241005/engels-1976504820.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958347634.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980633374_142:0:1262:840_1920x0_80_0_0_a1bb8c30546e1b78c35f54ee06bd7540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей

В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей на пожарах

© Фото : ГУ МЧС России по Республики Саха (Якутия)Церемония награждения школьников памятной медалью "За проявленное мужество" в Якутске
Церемония награждения школьников памятной медалью За проявленное мужество в Якутске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республики Саха (Якутия)
Церемония награждения школьников памятной медалью "За проявленное мужество" в Якутске
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 29 окт — РИА Новости. Трех школьников наградили в Якутии медалью "За проявленное мужество" за спасение людей на пожарах, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Мероприятие, посвященное XI Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои", состоялось в Якутске.
Награждение Ислама Халилова грантом на обучение в вузе, состоявшееся в Госдуме. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Школьнику, спасавшему людей в "Крокусе", выдали грант на обучение в вузе
2 апреля, 11:25
"Сегодня проведена церемония награждения юных защитников памятной медалью Федерального собрания Российской Федерации "За проявленное мужество". К наградам были представлены три школьника: Муратов Ромеш, Ноев Роберто и Жирков Николай. Обе истории спасения произошли при пожарах в Якутске", — говорится в сообщении.
Детей-героев поздравил начальник регионального управления МЧС Павел Гарин. Он выразил благодарность и уважение за смелость, мужество и находчивость в экстремальной ситуации.
История с первым подростком произошла в мае, когда загорелся многоквартирный дом. Выбравшись наружу, соседи заметили отсутствие одного из жильцов дома.
"Не сомневаясь ни секунды, Муратов Ромеш разбил окно в квартиру и вынес соседа на себе. Добавим, что пострадавший имеет бессрочную инвалидность детства 2-й группы, связанную с врожденной эпилепсией, что естественным образом повлияло на слабое реагирование и сложности самостоятельной эвакуации из горящего помещения", — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники МЧС России наградили пятерых 10-летних девочек, которые спасли 82-летнюю соседку из загоревшейся пятиэтажки в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Энгельсе наградили девочек, которые спасли соседку из горящей пятиэтажки
5 октября, 12:45
В свою очередь, Ноев Роберто и Жирков Николай летом, катаясь на велосипеде, увидели горящий дом.
"Они знали, что там живет бабушка их друга, и сразу ринулись на помощь. Раздумывая, как помочь, мальчики нашли между гаражами старый матрас, на который могла бы приземлиться бабушка, спустившись со второго этажа. После того, как помогли бабушке друга, мальчики не стали стоять в сторонке, а помогали другим жильцам. Все это произошло до приезда пожарных подразделений. Доброта и храбрость парней в чрезвычайной ситуации, их стремление помочь другим пусть будет примером для всех", — отметили в ГУ МЧС.
Также юным героям вручили благодарственные письма от руководства регионального управления МЧС, правительства Республики Саха (Якутия), государственного собрания (Ил Тумэн), министерств и ведомств региона и общественного движения "Матери России".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане
8 июля, 19:43
 
Хорошие новостиОбществоРоссияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала