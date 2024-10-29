https://ria.ru/20241029/nagrazhdenie-1980633827.html

В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей

В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей - РИА Новости, 29.10.2024

В Якутии трех школьников наградили медалью за спасение людей

Трех школьников наградили в Якутии медалью "За проявленное мужество" за спасение людей на пожарах, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:30

2024-10-29T09:30

2024-10-29T15:22

общество

россия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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ЯКУТСК, 29 окт — РИА Новости. Трех школьников наградили в Якутии медалью "За проявленное мужество" за спасение людей на пожарах, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. Мероприятие, посвященное XI Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои", состоялось в Якутске. "Сегодня проведена церемония награждения юных защитников памятной медалью Федерального собрания Российской Федерации "За проявленное мужество". К наградам были представлены три школьника: Муратов Ромеш, Ноев Роберто и Жирков Николай. Обе истории спасения произошли при пожарах в Якутске", — говорится в сообщении. Детей-героев поздравил начальник регионального управления МЧС Павел Гарин. Он выразил благодарность и уважение за смелость, мужество и находчивость в экстремальной ситуации. История с первым подростком произошла в мае, когда загорелся многоквартирный дом. Выбравшись наружу, соседи заметили отсутствие одного из жильцов дома. "Не сомневаясь ни секунды, Муратов Ромеш разбил окно в квартиру и вынес соседа на себе. Добавим, что пострадавший имеет бессрочную инвалидность детства 2-й группы, связанную с врожденной эпилепсией, что естественным образом повлияло на слабое реагирование и сложности самостоятельной эвакуации из горящего помещения", — рассказали в пресс-службе. В свою очередь, Ноев Роберто и Жирков Николай летом, катаясь на велосипеде, увидели горящий дом. "Они знали, что там живет бабушка их друга, и сразу ринулись на помощь. Раздумывая, как помочь, мальчики нашли между гаражами старый матрас, на который могла бы приземлиться бабушка, спустившись со второго этажа. После того, как помогли бабушке друга, мальчики не стали стоять в сторонке, а помогали другим жильцам. Все это произошло до приезда пожарных подразделений. Доброта и храбрость парней в чрезвычайной ситуации, их стремление помочь другим пусть будет примером для всех", — отметили в ГУ МЧС. Также юным героям вручили благодарственные письма от руководства регионального управления МЧС, правительства Республики Саха (Якутия), государственного собрания (Ил Тумэн), министерств и ведомств региона и общественного движения "Матери России".

https://ria.ru/20240402/khalilov-1937293062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)