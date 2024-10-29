https://ria.ru/20241029/naemnik-1980631171.html

В ДНР будут судить наемника из Латвии

В ДНР будут судить наемника из Латвии - РИА Новости, 29.10.2024

В ДНР будут судить наемника из Латвии

Гражданин Латвии предстанет перед судом в ДНР по обвинению в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:59

2024-10-29T08:59

2024-10-29T08:59

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гражданин Латвии предстанет перед судом в ДНР по обвинению в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Латвийской Республики Улвиса Бекериса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года Бекерис прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион ВСУ, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Бекерис принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более чем 500 тысячам рублей. Бекерис был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется у релизе.

https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html

https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия