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В ДНР будут судить наемника из Латвии - РИА Новости, 29.10.2024
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08:59 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/naemnik-1980631171.html
В ДНР будут судить наемника из Латвии
В ДНР будут судить наемника из Латвии - РИА Новости, 29.10.2024
В ДНР будут судить наемника из Латвии
Гражданин Латвии предстанет перед судом в ДНР по обвинению в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:59
2024-10-29T08:59
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гражданин Латвии предстанет перед судом в ДНР по обвинению в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Латвийской Республики Улвиса Бекериса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года Бекерис прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион ВСУ, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Бекерис принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более чем 500 тысячам рублей. Бекерис был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется у релизе.
https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html
https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР будут судить наемника из Латвии

В ДНР будут судить наемника из Латвии за участие в боевых действиях на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гражданин Латвии предстанет перед судом в ДНР по обвинению в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Латвийской Республики Улвиса Бекериса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года Бекерис прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион ВСУ, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Бекерис принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более чем 500 тысячам рублей.
Бекерис был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется у релизе.
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