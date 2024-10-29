https://ria.ru/20241029/murashko-1980780001.html

Мурашко рассказал о клинических испытаниях препаратов для лечения рака

Мурашко рассказал о клинических испытаниях препаратов для лечения рака - РИА Новости, 29.10.2024

Мурашко рассказал о клинических испытаниях препаратов для лечения рака

Первые российские препараты на основе вирусов для лечения онкологических заболеваний проходят клинические испытания, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:50

2024-10-29T18:50

2024-10-29T18:50

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первые российские препараты на основе вирусов для лечения онкологических заболеваний проходят клинические испытания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Развивая фармацевтику, мы говорить должны не только об орфанных препаратах, но и безусловный вызов – онкология. Первые российские препараты на основе онколитических вирусов сегодня проходят клинические испытания", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что российские фармпроизводители осваивают также генотерапевтические высокотехнологичные лекарственные препараты, например, для лечения спинальной мышечной атрофии и гемофилии. Это оригинальные препараты, и сегодня они проходят клинические исследования, пояснил министр. По его словам, на сегодняшний день отечественный фармацевтический рынок более чем на 70% представлен отечественными препаратами, если считать в упаковках. Меняется и положение рынка медицинских изделий - так, уже 42% медизделий производятся в России, уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20240906/vaktsina-1971091162.html

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общество, россия, михаил мурашко