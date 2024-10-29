https://ria.ru/20241029/moskva-1980765295.html

В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль

В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 29.10.2024

В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль

Движение перекрыли по двум правым рядам на Третьем транспортном кольце в районе 7-й Кожуховской улицы из-за загоревшегося автомобиля, сообщается Telegram-канале РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:53

2024-10-29T17:53

2024-10-29T18:15

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848677775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eab569f4b4e482e77aa883bac97c7d75.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Движение перекрыли по двум правым рядам на Третьем транспортном кольце в районе 7-й Кожуховской улицы из-за загоревшегося автомобиля, сообщается Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее дептранс сообщил, что на обочине внешней стороны ТТК загорелся автомобиль. Движение затруднено на 4 километра, на месте работают оперативные службы города. "Перекрыто движение по 2-м правым рядам внешней стороны ТТК, 7-я Кожуховская улица, 9", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/saratov-1980443595.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия