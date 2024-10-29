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В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 29.10.2024
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17:53 29.10.2024 (обновлено: 18:15 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/moskva-1980765295.html
В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль
В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 29.10.2024
В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль
Движение перекрыли по двум правым рядам на Третьем транспортном кольце в районе 7-й Кожуховской улицы из-за загоревшегося автомобиля, сообщается Telegram-канале РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:53
2024-10-29T18:15
происшествия
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россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Движение перекрыли по двум правым рядам на Третьем транспортном кольце в районе 7-й Кожуховской улицы из-за загоревшегося автомобиля, сообщается Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее дептранс сообщил, что на обочине внешней стороны ТТК загорелся автомобиль. Движение затруднено на 4 километра, на месте работают оперативные службы города. "Перекрыто движение по 2-м правым рядам внешней стороны ТТК, 7-я Кожуховская улица, 9", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся автомобиль

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелся автомобиль

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Движение перекрыли по двум правым рядам на Третьем транспортном кольце в районе 7-й Кожуховской улицы из-за загоревшегося автомобиля, сообщается Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее дептранс сообщил, что на обочине внешней стороны ТТК загорелся автомобиль. Движение затруднено на 4 километра, на месте работают оперативные службы города.
"Перекрыто движение по 2-м правым рядам внешней стороны ТТК, 7-я Кожуховская улица, 9", - говорится в сообщении.
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