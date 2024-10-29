https://ria.ru/20241029/moskva-1980738295.html

Москвичей предупредили о барических горках

Москвичей предупредили о барических горках - РИА Новости, 29.10.2024

Москвичей предупредили о барических горках

Барические горки ждут жителей Москвы на этой неделе, в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:28

2024-10-29T16:28

2024-10-29T16:28

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Барические горки ждут жителей Москвы на этой неделе, в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист уточнил, что в среду вечером показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, что на 14 миллиметров ниже, чем ранним утром. "В последующие дни жителей столичного региона также ждут барические горки – давление будет то расти, то падать, меняясь до 10-12 миллиметров ртутного столба за сутки, а к пятнице опустится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 23-25 миллиметров ртутного столба ниже нормы, что лишь немногим выше, чем суточный рекорд низкого атмосферного давления, который для 1 ноября составляет 720 миллиметров ртутного столба, и установлен в 2001 году", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода