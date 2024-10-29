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Москвичей предупредили о барических горках - РИА Новости, 29.10.2024
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16:28 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/moskva-1980738295.html
Москвичей предупредили о барических горках
Москвичей предупредили о барических горках - РИА Новости, 29.10.2024
Москвичей предупредили о барических горках
Барические горки ждут жителей Москвы на этой неделе, в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:28
2024-10-29T16:28
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Барические горки ждут жителей Москвы на этой неделе, в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист уточнил, что в среду вечером показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, что на 14 миллиметров ниже, чем ранним утром. "В последующие дни жителей столичного региона также ждут барические горки – давление будет то расти, то падать, меняясь до 10-12 миллиметров ртутного столба за сутки, а к пятнице опустится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 23-25 миллиметров ртутного столба ниже нормы, что лишь немногим выше, чем суточный рекорд низкого атмосферного давления, который для 1 ноября составляет 720 миллиметров ртутного столба, и установлен в 2001 году", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о барических горках

В Москве до конца недели ожидаются барические горки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Барические горки ждут жителей Москвы на этой неделе, в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Специалист уточнил, что в среду вечером показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, что на 14 миллиметров ниже, чем ранним утром.
"В последующие дни жителей столичного региона также ждут барические горки – давление будет то расти, то падать, меняясь до 10-12 миллиметров ртутного столба за сутки, а к пятнице опустится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 23-25 миллиметров ртутного столба ниже нормы, что лишь немногим выше, чем суточный рекорд низкого атмосферного давления, который для 1 ноября составляет 720 миллиметров ртутного столба, и установлен в 2001 году", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
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