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Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть - РИА Новости, 29.10.2024
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14:58 29.10.2024 (обновлено: 17:30 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/moskva-1980709640.html
Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть
Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть - РИА Новости, 29.10.2024
Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть
Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:58
2024-10-29T17:30
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Не так давно московские врачи спасли 68-летнего пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Всего за сутки мультидисциплинарная команда больницы имени И. В. Давыдовского стабилизировала его состояние. Сейчас после курса реабилитации мужчина вернулся домой и чувствует себя хорошо", — рассказала она. Вице-мэр подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают быть одними из самых распространенных причин смертности. При этом наибольшую угрозу для жизни пациентов с острым инфарктом миокарда представляет именно кардиогенный шок, когда сердце не может в должной мере обеспечить жизненно важные органы достаточным количеством крови, в результате чего порой наступает клиническая смерть. "Чтобы обеспечить пациентам с кардиогенным шоком помощь на уровне мировых стандартов, мы открыли несколько лет назад специализированные "шок-центры", — добавила Ракова.Сейчас в Москве уже 14 таких центров, они оснащены самым современным оборудованием, благодаря которому врачи могут спасать пациентов даже в самых критических ситуациях, отметила она.
https://ria.ru/20241010/moskva-1977330566.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть

Заммэра Ракова: в Москве врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть

© iStock.com / santypanБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / santypan
Больница. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Не так давно московские врачи спасли 68-летнего пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Всего за сутки мультидисциплинарная команда больницы имени И. В. Давыдовского стабилизировала его состояние. Сейчас после курса реабилитации мужчина вернулся домой и чувствует себя хорошо", — рассказала она.
Вице-мэр подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают быть одними из самых распространенных причин смертности. При этом наибольшую угрозу для жизни пациентов с острым инфарктом миокарда представляет именно кардиогенный шок, когда сердце не может в должной мере обеспечить жизненно важные органы достаточным количеством крови, в результате чего порой наступает клиническая смерть.
"Чтобы обеспечить пациентам с кардиогенным шоком помощь на уровне мировых стандартов, мы открыли несколько лет назад специализированные "шок-центры", — добавила Ракова.
Сейчас в Москве уже 14 таких центров, они оснащены самым современным оборудованием, благодаря которому врачи могут спасать пациентов даже в самых критических ситуациях, отметила она.
Инструменты врачей - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской аневризмой
10 октября, 09:16
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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