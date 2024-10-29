https://ria.ru/20241029/moskva-1980709640.html

Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть

Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть - РИА Новости, 29.10.2024

Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть

Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:58

2024-10-29T14:58

2024-10-29T17:30

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Не так давно московские врачи спасли 68-летнего пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Всего за сутки мультидисциплинарная команда больницы имени И. В. Давыдовского стабилизировала его состояние. Сейчас после курса реабилитации мужчина вернулся домой и чувствует себя хорошо", — рассказала она. Вице-мэр подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают быть одними из самых распространенных причин смертности. При этом наибольшую угрозу для жизни пациентов с острым инфарктом миокарда представляет именно кардиогенный шок, когда сердце не может в должной мере обеспечить жизненно важные органы достаточным количеством крови, в результате чего порой наступает клиническая смерть. "Чтобы обеспечить пациентам с кардиогенным шоком помощь на уровне мировых стандартов, мы открыли несколько лет назад специализированные "шок-центры", — добавила Ракова.Сейчас в Москве уже 14 таких центров, они оснащены самым современным оборудованием, благодаря которому врачи могут спасать пациентов даже в самых критических ситуациях, отметила она.

https://ria.ru/20241010/moskva-1977330566.html

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общество, москва, анастасия ракова