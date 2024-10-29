Рейтинг@Mail.ru
Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/mizulina-1980777329.html
Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии
Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии - РИА Новости, 29.10.2024
Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с появлением в Северной Осетии банды... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:41
2024-10-29T18:41
происшествия
владикавказ
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с появлением в Северной Осетии банды девочек-подростков, которая избивает сверстниц в центре города. По словам Мизулиной, она получила видео с кадрами нападений. "Сегодня мне прислали видео, которые пересылают друг другу подростки в Северной Осетии. Они сообщают о том, что во Владикавказе появилась банда девочек-подростков, которая длительное время избивает сверстниц в центре города. Все видео с кадрами нападений они публикуют в соцсетях и делают эдиты (короткие видео под музыку - ред.). Мы направим все материалы в Следственный комитет", - сообщила глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале. Мизулина также опубликовала одно из обращений, из которого следует, что во Владикавказе группа девочек-подростков на протяжении долгого времени избивает людей в центре города. В сообщении уточняется, что молодым девочкам страшно выходить на улицу.
https://ria.ru/20241020/mizulina-1979001854.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_001e01b7fdf2a36a6c3de2c0fed57f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Владикавказ, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии

Мизулина направила обращение в СК из-за банды девочек-подростков во Владикавказе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с появлением в Северной Осетии банды девочек-подростков, которая избивает сверстниц в центре города.
По словам Мизулиной, она получила видео с кадрами нападений.
"Сегодня мне прислали видео, которые пересылают друг другу подростки в Северной Осетии. Они сообщают о том, что во Владикавказе появилась банда девочек-подростков, которая длительное время избивает сверстниц в центре города. Все видео с кадрами нападений они публикуют в соцсетях и делают эдиты (короткие видео под музыку - ред.). Мы направим все материалы в Следственный комитет", - сообщила глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале.
Мизулина также опубликовала одно из обращений, из которого следует, что во Владикавказе группа девочек-подростков на протяжении долгого времени избивает людей в центре города. В сообщении уточняется, что молодым девочкам страшно выходить на улицу.
Подростки устроили массовую драку в Омске - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Мизулина направила обращение в СК из-за избиения подростка в Омске
20 октября, 17:35
 
ПроисшествияВладикавказЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала