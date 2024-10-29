Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии
Мизулина направила обращение в СК из-за банды девочек-подростков во Владикавказе
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с появлением в Северной Осетии банды девочек-подростков, которая избивает сверстниц в центре города.
По словам Мизулиной, она получила видео с кадрами нападений.
"Сегодня мне прислали видео, которые пересылают друг другу подростки в Северной Осетии. Они сообщают о том, что во Владикавказе появилась банда девочек-подростков, которая длительное время избивает сверстниц в центре города. Все видео с кадрами нападений они публикуют в соцсетях и делают эдиты (короткие видео под музыку - ред.). Мы направим все материалы в Следственный комитет", - сообщила глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале.
Мизулина также опубликовала одно из обращений, из которого следует, что во Владикавказе группа девочек-подростков на протяжении долгого времени избивает людей в центре города. В сообщении уточняется, что молодым девочкам страшно выходить на улицу.
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