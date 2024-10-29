https://ria.ru/20241029/mizulina-1980777329.html

Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии

Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии - РИА Новости, 29.10.2024

Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков в Северной Осетии

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с появлением в Северной Осетии банды... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:41

2024-10-29T18:41

2024-10-29T18:41

происшествия

владикавказ

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с появлением в Северной Осетии банды девочек-подростков, которая избивает сверстниц в центре города. По словам Мизулиной, она получила видео с кадрами нападений. "Сегодня мне прислали видео, которые пересылают друг другу подростки в Северной Осетии. Они сообщают о том, что во Владикавказе появилась банда девочек-подростков, которая длительное время избивает сверстниц в центре города. Все видео с кадрами нападений они публикуют в соцсетях и делают эдиты (короткие видео под музыку - ред.). Мы направим все материалы в Следственный комитет", - сообщила глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале. Мизулина также опубликовала одно из обращений, из которого следует, что во Владикавказе группа девочек-подростков на протяжении долгого времени избивает людей в центре города. В сообщении уточняется, что молодым девочкам страшно выходить на улицу.

https://ria.ru/20241020/mizulina-1979001854.html

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происшествия, владикавказ, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), россия