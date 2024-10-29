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Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений - РИА Новости, 29.10.2024
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15:51 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/mishustin-1980725878.html
Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений
Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений - РИА Новости, 29.10.2024
Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений
Российским властям необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего технического профиля, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:51
2024-10-29T15:51
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российским властям необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего технического профиля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития инженерного образования. "Необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего, конечно, технического профиля. Важно, чтобы ключевые векторы их развития были определены на долгосрочный период и нацеливались на общественно значимые достижения", - сказал Мишустин. Он отметил, что также нужно установить необходимый уровень оснащения учебных заведений оборудованием, на котором смогут заниматься учащиеся.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений

Мишустин: власти должны модернизировать форматы деятельности учебных заведений

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российским властям необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего технического профиля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития инженерного образования.
"Необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего, конечно, технического профиля. Важно, чтобы ключевые векторы их развития были определены на долгосрочный период и нацеливались на общественно значимые достижения", - сказал Мишустин.
Он отметил, что также нужно установить необходимый уровень оснащения учебных заведений оборудованием, на котором смогут заниматься учащиеся.
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