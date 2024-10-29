https://ria.ru/20241029/mishustin-1980725878.html

Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений

Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений - РИА Новости, 29.10.2024

Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений

Российским властям необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего технического профиля, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:51

2024-10-29T15:51

2024-10-29T15:51

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российским властям необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего технического профиля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития инженерного образования. "Необходимо модернизировать форматы деятельности учебных заведений, прежде всего, конечно, технического профиля. Важно, чтобы ключевые векторы их развития были определены на долгосрочный период и нацеливались на общественно значимые достижения", - сказал Мишустин. Он отметил, что также нужно установить необходимый уровень оснащения учебных заведений оборудованием, на котором смогут заниматься учащиеся.

https://ria.ru/20240628/vypusknoy_vecher-1955549732.html

россия

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2024

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россия, михаил мишустин