https://ria.ru/20241029/minoborony-1980779636.html
Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс"
Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс" - РИА Новости, 29.10.2024
Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс"
Министерство обороны РФ показало новые кадры непосредственного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк в ходе тренировки... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:48
2024-10-29T18:48
2024-10-29T18:48
плесецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало новые кадры непосредственного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. На видео показано, как ракета приводится в вертикальное положение и следует пуск.
https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980768774.html
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Пуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк. Видео Минобороны
Минобороны РФ показало новые кадры пуска МБР "Ярс" с космодрома Плесецк
2024-10-29T18:48
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плесецк, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Плесецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс"
Минобороны показало новые кадры пуска ракеты "Ярс" на тренировке сил сдерживания