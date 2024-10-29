https://ria.ru/20241029/minoborony-1980779636.html

Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс"

Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс" - РИА Новости, 29.10.2024

Минобороны показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Ярс"

Министерство обороны РФ показало новые кадры непосредственного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк в ходе тренировки... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:48

2024-10-29T18:48

2024-10-29T18:48

плесецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало новые кадры непосредственного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. На видео показано, как ракета приводится в вертикальное положение и следует пуск.

https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980768774.html

плесецк

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Пуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк. Видео Минобороны Минобороны РФ показало новые кадры пуска МБР "Ярс" с космодрома Плесецк 2024-10-29T18:48 true PT2M25S

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плесецк, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия