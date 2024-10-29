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Минобороны показало кадры подрыва шведской БМП на мине в Курской области
Минобороны показало кадры подрыва шведской БМП на мине в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
Минобороны показало кадры подрыва шведской БМП на мине в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры подрыва шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине и поражения живой силы ВСУ с помощью беспилотника в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:10
2024-10-29T15:10
2024-10-29T15:10
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры подрыва шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине и поражения живой силы ВСУ с помощью беспилотника в приграничном районе Курской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА были выявлены пути подвоза боекомплекта и продовольствия противника в приграничном районе Курской области. Разведчики группировки заминировали маршруты передвижения. Военнослужащие ВСУ, пытаясь провести ротацию на своих позициях, на БМП шведского производства CV-90 наехали на установленную мину", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате подрыва боевая машина пехоты была уничтожена, а живая сила ВСУ поражена сбросами боеприпасов с беспилотника.
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Подрыв шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине в Курской области
Минобороны публикует кадры подрыва шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине и поражения живой силы ВСУ с помощью беспилотника в приграничном районе Курской области
2024-10-29T15:10
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны показало кадры подрыва шведской БМП на мине в Курской области
Минобороны: шведская БМП CV-90 подорвалась на мине в курском приграничье