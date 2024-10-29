https://ria.ru/20241029/minoborony-1980713069.html

Минобороны показало кадры подрыва шведской БМП на мине в Курской области

Минобороны показало кадры подрыва шведской БМП на мине в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024

Минобороны показало кадры подрыва шведской БМП на мине в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры подрыва шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине и поражения живой силы ВСУ с помощью беспилотника в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:10

2024-10-29T15:10

2024-10-29T15:10

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры подрыва шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине и поражения живой силы ВСУ с помощью беспилотника в приграничном районе Курской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА были выявлены пути подвоза боекомплекта и продовольствия противника в приграничном районе Курской области. Разведчики группировки заминировали маршруты передвижения. Военнослужащие ВСУ, пытаясь провести ротацию на своих позициях, на БМП шведского производства CV-90 наехали на установленную мину", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате подрыва боевая машина пехоты была уничтожена, а живая сила ВСУ поражена сбросами боеприпасов с беспилотника.

https://ria.ru/20240909/bmp-1971503868.html

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Подрыв шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине в Курской области Минобороны публикует кадры подрыва шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине и поражения живой силы ВСУ с помощью беспилотника в приграничном районе Курской области 2024-10-29T15:10 true PT0M24S

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия