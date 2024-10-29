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ВС России поразили 16 украинских бригад в Курской области
ВС России поразили 16 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
ВС России поразили 16 украинских бригад в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 16 украинских бригад в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:16
2024-10-29T14:16
2024-10-29T14:59
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 16 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ."Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное", — говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам восьми бригад ВСУ в Сумской области.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили 16 украинских бригад в Курской области
Минобороны: авиация и артиллерия ударили по 16 бригадам в курском приграничье