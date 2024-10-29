https://ria.ru/20241029/minoborony-1980698124.html

ВС России поразили 16 украинских бригад в Курской области

ВС России поразили 16 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024

ВС России поразили 16 украинских бригад в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 16 украинских бригад в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:16

2024-10-29T14:16

2024-10-29T14:59

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 16 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ."Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное", — говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам восьми бригад ВСУ в Сумской области.

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф