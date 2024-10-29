https://ria.ru/20241029/minoborony-1980693849.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 400 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:03

2024-10-29T14:03

2024-10-29T14:09

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курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 400 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, из них одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 24 автомобиля", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 24 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.

https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф