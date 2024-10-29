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Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 29.10.2024 (обновлено: 12:14 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980664188.html
Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки свыше 985 украинских военнослужащих, танк Leopard, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:09
2024-10-29T12:14
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки свыше 985 украинских военнослужащих, танк Leopard, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли более 985 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки свыше 985 украинских военнослужащих, танк Leopard, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики.
"Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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