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Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки свыше 985 украинских военнослужащих, танк Leopard, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:09
2024-10-29T12:09
2024-10-29T12:14
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки свыше 985 украинских военнослужащих, танк Leopard, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Группировка "Юг" уничтожила более 985 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 985 военных в зоне ответственности "Юга"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки свыше 985 украинских военнослужащих, танк Leopard, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики.
"Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.