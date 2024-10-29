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Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 29.10.2024 (обновлено: 12:13 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980663761.html
Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области - РИА Новости, 29.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:08
2024-10-29T12:13
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 85 военных в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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