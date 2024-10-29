https://ria.ru/20241029/minoborony-1980663761.html

Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области - РИА Новости, 29.10.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражения теробороне в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:08

2024-10-29T12:08

2024-10-29T12:13

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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