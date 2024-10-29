https://ria.ru/20241029/minoborony-1980663099.html
ВС России освободили Доброволье в ДНР
ВС России освободили Доброволье в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024
ВС России освободили Доброволье в ДНР
Военнослужащие подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Доброволье в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:06
2024-10-29T12:06
2024-10-29T12:12
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_0456b5ca1eae829600e510e8015f4720.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Военнослужащие подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Доброволье в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_40d603b27e870628126d444095d7148a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Доброволье в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Доброволье в ДНР