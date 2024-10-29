https://ria.ru/20241029/minoborony-1980662977.html
ВС России освободили Катериновку в Донбассе
ВС России освободили Катериновку в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2024
ВС России освободили Катериновку в Донбассе
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:06
2024-10-29T12:06
2024-10-29T12:07
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донбасс
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс
ВС России освободили Катериновку в Донбассе
Минобороны: российские войска освободили Катериновку в ДНР