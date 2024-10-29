https://ria.ru/20241029/minoborony-1980662977.html

ВС России освободили Катериновку в Донбассе

ВС России освободили Катериновку в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2024

ВС России освободили Катериновку в Донбассе

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:06

2024-10-29T12:06

2024-10-29T12:07

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, донбасс