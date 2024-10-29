https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980721921.html

В Тюменской области пресекли канал незаконной миграции

В Тюменской области пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 29.10.2024

В Тюменской области пресекли канал незаконной миграции

В Тюменской области пресечен канал незаконной миграции, по обвинению в его организации арестован заместитель руководителя отдела по вопросам миграции МО МВД... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:34

2024-10-29T15:34

2024-10-29T16:02

происшествия

россия

тюменская область

тобольский район

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ТЮМЕНЬ, 29 окт – РИА Новости. В Тюменской области пресечен канал незаконной миграции, по обвинению в его организации арестован заместитель руководителя отдела по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский", сообщили в пресс-службах СУСК и РУФСБ по Тюменской области. Из сообщений следует, что замруководителя отдела по вопросам миграции тобольской полиции вступил в сговор с тремя жительницами города и Тобольского района. Сообщницы регистрировали по своему месту жительства иностранцев без их фактического проживания, а сотрудник полиции, осведомленный о наличии преступной схемы, оформлял фиктивные протоколы об административных правонарушениях в отношении хозяек "резиновых" квартир, тем самым позволяя мигрантам фиктивно продлять сроки нахождения в России. "Расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя отдела по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский", трех жительниц города Тобольска и Тобольского района… В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении трех соучастниц преступления избраны меры пресечений в виде домашнего ареста и запрета определенных действий", - сообщает пресс-служба СУСК. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, с 1 октября 2022 года по 31 мая 2024 года обвиняемые составили более 21 фиктивного протокола об административных правонарушениях по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ. Деятельность группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. Уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), возбуждено и расследуется СУСК России по региону, проводятся мероприятия по выявлению иных эпизодов и соучастников. За совершение указанного преступления фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

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тюменская область

тобольский район

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происшествия, россия, тюменская область, тобольский район