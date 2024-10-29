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Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией - РИА Новости, 29.10.2024
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12:43 29.10.2024 (обновлено: 14:13 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980673728.html
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией - РИА Новости, 29.10.2024
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией
Госдума приняла законопроекты о борьбе с нелегальной миграцией и об ужесточении наказания для нелегалов за совершенные преступления. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:43
2024-10-29T14:13
госдума рф
общество
россия
ирина яровая
генеральная прокуратура рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госдума приняла законопроекты о борьбе с нелегальной миграцией и об ужесточении наказания для нелегалов за совершенные преступления.Так, организация незаконной миграции группой лиц или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений сама становится особо тяжким преступлением. За это будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Наказание могут дополнить штрафом до пяти миллионов рублей.Законопроект вводит новые квалифицирующие признаки организации незаконной миграции:За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев, а также за изготовление поддельных документов вводится повышенная уголовная ответственность — от двух до шести лет заключения.Кроме того, депутаты окончательно одобрили законопроект, по которому совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, становится отягчающим обстоятельством.Также Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов с незаконными миграционными услугами — их будут включать в реестр запрещенной информации. Основанием для блокировки будет решение генпрокурора или его заместителя.Еще одним принятым законопроектом стал документ, запрещающий посредническим организациям принимать экзамены по русскому языку у мигрантов. Сертификат о владении языком им смогут выдавать только госучреждения.Авторами перечисленных законопроектов выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Законопроекты поддержало правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.
https://ria.ru/20241022/gosduma-1979273665.html
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госдума рф, общество, россия, ирина яровая, генеральная прокуратура рф, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Россия, Ирина Яровая, Генеральная прокуратура РФ, Вячеслав Володин
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией

Госдума приняла пакет законов о борьбе с нелегальной миграцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госдума приняла законопроекты о борьбе с нелегальной миграцией и об ужесточении наказания для нелегалов за совершенные преступления.
Так, организация незаконной миграции группой лиц или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений сама становится особо тяжким преступлением. За это будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Наказание могут дополнить штрафом до пяти миллионов рублей.
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Законопроект вводит новые квалифицирующие признаки организации незаконной миграции:
  • совершение преступления, чтобы скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
  • с использованием поддельных документов;
  • с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность;
  • с использованием интернета.
За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев, а также за изготовление поддельных документов вводится повышенная уголовная ответственность — от двух до шести лет заключения.
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Кроме того, депутаты окончательно одобрили законопроект, по которому совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, становится отягчающим обстоятельством.
Также Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов с незаконными миграционными услугами — их будут включать в реестр запрещенной информации. Основанием для блокировки будет решение генпрокурора или его заместителя.
Еще одним принятым законопроектом стал документ, запрещающий посредническим организациям принимать экзамены по русскому языку у мигрантов. Сертификат о владении языком им смогут выдавать только госучреждения.
Авторами перечисленных законопроектов выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Законопроекты поддержало правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.
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Госдума РФОбществоРоссияИрина ЯроваяГенеральная прокуратура РФВячеслав Володин
 
 
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