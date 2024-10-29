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В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России - РИА Новости, 29.10.2024
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13:27 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/mid-1980684825.html
В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России
В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России - РИА Новости, 29.10.2024
В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и высказал свою позицию по поводу фарватера на Нарве на фоне пограничного инцидента, произошедшего в июле,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:27
2024-10-29T13:27
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и высказал свою позицию по поводу фарватера на Нарве на фоне пограничного инцидента, произошедшего в июле, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление ведомства. Согласно ERR, МИД сообщил, что так как Россия не согласилась изменять дно реки для уточнения курса фарватера, курс должен рассматриваться "на основе существующих знаний и практики". "В течение десятилетий до сих пор действовавшей практики обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны движения для всех судов на реке Нарва", - цитируется заявление ведомства. В июле в российской дипмиссии в Таллине сообщили РИА Новости, что Россия изучает предложение Эстонии провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. В дипмиссии уточнили, что эстонская сторона предложила провести исследование для "определения текущего местоположения осевой линии судоходного пути". Накануне телерадиовещательная компания ERR сообщила, что МИД Эстонии передал посольству РФ дипломатическую ноту с предложением провести совместные измерения фарватера Нарвы. По данным ERR, в МИД Эстонии объяснили, что совместный замер дна реки Нарвы необходим, чтобы решить разногласия, связанные с тем, в чьих водах, российских или эстонских, находились 25 фарватерных буев, якобы снятых в ночь на 23 мая. Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html
https://ria.ru/20240524/es-1948239279.html
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в мире, нарва, эстония, россия
В мире, Нарва, Эстония, Россия
В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за фарватера на Нарве

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди проходят мимо Таллинской ратуши
Люди проходят мимо Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди проходят мимо Таллинской ратуши. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и высказал свою позицию по поводу фарватера на Нарве на фоне пограничного инцидента, произошедшего в июле, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление ведомства.
Согласно ERR, МИД сообщил, что так как Россия не согласилась изменять дно реки для уточнения курса фарватера, курс должен рассматриваться "на основе существующих знаний и практики".
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"В течение десятилетий до сих пор действовавшей практики обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны движения для всех судов на реке Нарва", - цитируется заявление ведомства.
В июле в российской дипмиссии в Таллине сообщили РИА Новости, что Россия изучает предложение Эстонии провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. В дипмиссии уточнили, что эстонская сторона предложила провести исследование для "определения текущего местоположения осевой линии судоходного пути".
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Накануне телерадиовещательная компания ERR сообщила, что МИД Эстонии передал посольству РФ дипломатическую ноту с предложением провести совместные измерения фарватера Нарвы. По данным ERR, в МИД Эстонии объяснили, что совместный замер дна реки Нарвы необходим, чтобы решить разногласия, связанные с тем, в чьих водах, российских или эстонских, находились 25 фарватерных буев, якобы снятых в ночь на 23 мая.
Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.
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