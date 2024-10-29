https://ria.ru/20241029/medproduktsiya-1980706108.html

Трек о медпродукции прошел на конгрессе "Национальное здравоохранение"

Трек о медпродукции прошел на конгрессе "Национальное здравоохранение" - РИА Новости, 29.10.2024

Трек о медпродукции прошел на конгрессе "Национальное здравоохранение"

В первый день III Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Современная доступная медицинская продукция"... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:46

2024-10-29T14:46

2024-10-29T14:46

россия

ольга кривонос

татьяна семенова

екатерина приезжева

здравоохранение

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В первый день III Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Современная доступная медицинская продукция" состоялась экспертная сессия, посвященная здоровьесбережению в контексте сохранения человеческого капитала, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс проходит при поддержке правительства РФ. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". Модератором дискуссии выступила заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос. В работе сессии приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и другие. В рамках дискуссии участники обсудили, какие цели и задачи должны быть реализованы в рамках новых национальных проектов, направленных на сохранение человеческого капитала, как выстроить взаимодействие между государством, наукой, бизнесом и населением для эффективной реализации национальной стратегии здоровьесбережения, а также какие здоровьесберегающие технологии показали себя как наиболее перспективные. Кроме того, обсудили с какими вызовами сталкивается государство и система здравоохранения на пути укрепления здоровья населения и внедрения практик для активного долголетия. Конгресс проходит 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября.

https://ria.ru/20241018/programma-1978783887.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ольга кривонос, татьяна семенова, екатерина приезжева, здравоохранение, фонд "росконгресс"