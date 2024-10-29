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МЧС перечислило главные причины экстремальных ситуаций в быту
МЧС перечислило главные причины экстремальных ситуаций в быту - РИА Новости, 29.10.2024
МЧС перечислило главные причины экстремальных ситуаций в быту
Большинство возникающих в быту экстремальных ситуаций происходят из-за неосторожности и легкомыслия, многие из них заканчиваются взрывами и пожарами и зачастую... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:49
2024-10-29T02:49
2024-10-29T02:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство возникающих в быту экстремальных ситуаций происходят из-за неосторожности и легкомыслия, многие из них заканчиваются взрывами и пожарами и зачастую приводят к гибели людей, предупреждает МЧС России. "Большая часть экстремальных ситуаций в быту возникает по неосторожности, рассеянности, легкомыслию и связана с пожарами, воздействием электрического тока, отравлениями, взрывами, случайными падениями", - говорится в памятке "Основные опасности в быту", размещенной на сайте министерства. Спасатели отмечают, что не все опасные ситуации в быту разрешаются благополучно: "значительная их часть заканчивается авариями и катастрофами, при которых страдают и гибнут люди".
https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС перечислило главные причины экстремальных ситуаций в быту
МЧС: большинство экстремальных ситуаций в быту происходят из-за легкомыслия