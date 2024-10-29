https://ria.ru/20241029/matvienko-1980629927.html
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию - РИА Новости, 29.10.2024
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках поездки еще рано, детали... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:43
2024-10-29T08:43
2024-10-29T08:43
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валентина матвиенко
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ИСЛАМАБАД, 29 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках поездки еще рано, детали прорабатываются по дипломатическим каналам. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Матвиенко готова в ближайшие месяцы посетить Эфиопию. "Подготовка визита ведется. Что касается сроков, пока об этом говорить преждевременно. Пока идет работа по дипломатическим каналам, прорабатываются детали", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Председатель СФ находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября.
https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, валентина матвиенко, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, эфиопия, политика
Пакистан, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Эфиопия, Политика
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию
Матвиенко: подготовка визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках пока рано