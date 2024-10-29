https://ria.ru/20241029/matvienko-1980629927.html

Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию

Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию - РИА Новости, 29.10.2024

Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках поездки еще рано, детали... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:43

2024-10-29T08:43

2024-10-29T08:43

пакистан

валентина матвиенко

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

эфиопия

политика

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ИСЛАМАБАД, 29 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках поездки еще рано, детали прорабатываются по дипломатическим каналам. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Матвиенко готова в ближайшие месяцы посетить Эфиопию. "Подготовка визита ведется. Что касается сроков, пока об этом говорить преждевременно. Пока идет работа по дипломатическим каналам, прорабатываются детали", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Председатель СФ находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября.

https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html

https://ria.ru/20241027/matvienko-1980341110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пакистан, валентина матвиенко, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, эфиопия, политика