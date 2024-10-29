Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/matvienko-1980629927.html
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию - РИА Новости, 29.10.2024
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках поездки еще рано, детали... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:43
2024-10-29T08:43
пакистан
валентина матвиенко
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
эфиопия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
ИСЛАМАБАД, 29 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках поездки еще рано, детали прорабатываются по дипломатическим каналам. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Матвиенко готова в ближайшие месяцы посетить Эфиопию. "Подготовка визита ведется. Что касается сроков, пока об этом говорить преждевременно. Пока идет работа по дипломатическим каналам, прорабатываются детали", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Председатель СФ находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября.
https://ria.ru/20241023/efiopiya-1979138373.html
https://ria.ru/20241027/matvienko-1980341110.html
пакистан
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, валентина матвиенко, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, эфиопия, политика
Пакистан, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Эфиопия, Политика
Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию

Матвиенко: подготовка визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках пока рано

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 29 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется, говорить о сроках поездки еще рано, детали прорабатываются по дипломатическим каналам.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Матвиенко готова в ближайшие месяцы посетить Эфиопию.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Эфиопии
23 октября, 23:00
"Подготовка визита ведется. Что касается сроков, пока об этом говорить преждевременно. Пока идет работа по дипломатическим каналам, прорабатываются детали", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Председатель СФ находится с официальным визитом в Пакистане с 27 по 29 октября.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом
27 октября, 11:51
 
ПакистанВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭфиопияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала