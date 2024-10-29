Матушкин: принят закон на поддержку отдельных категорий участников СВО
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной ДумыЕвгений Матушкин на заседании Тамбовской областной Думы
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной Думы
Евгений Матушкин на заседании Тамбовской областной Думы
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на очередном заседании внесли изменения в закон "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, объявленной президентом РФ 24 февраля 2022 года, и членам их семей", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект был разработан для предоставления дополнительных мер социальной поддержки наряду с участниками специальной военной операции отдельным категориям граждан, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице России и приграничных территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО, и членам их семей.
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"С инициативой принятия этого закона выступил глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. Депутаты, конечно же, поддержали этот законопроект. В случае получения увечья, ранения, травмы при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию страны, а также задач в ходе вооруженной провокации на госгранице Российской Федерации и приграничных территориях будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения", - рассказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, выплату смогут получить:
- военнослужащие, проживающие на территории Тамбовской области и (или) проходящие (проходившие) военную службу на территории региона;
- лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ, проживающие на территории Тамбовской области и (или) проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии страны на территории региона;
- лица, заключившие в целях участия в специальной военной операции с министерством обороны РФ (в лице военного комиссара Тамбовской области или военных комиссаров муниципальных образований Тамбовской области) на срок не менее шести месяцев контракт о пребывании в добровольческом формировании, проживающие на территории Тамбовской области или прибывшие в Тамбовскую область из других субъектов страны.
"В случае гибели, признания безвестно отсутствующими либо смерти лиц данных категорий до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации или исключения из добровольческого формирования, наступившей вследствие увечья, ранения, травмы или заболевания, полученных вследствие этого, членам их семей будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей в равных долях", - подчеркнул Матушкин.
Также он отметил, что закон определяет перечень членов семей военнослужащих, проходивших военную службу, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании.
По словам спикера областной думы, единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей в равных долях будет осуществляться постоянно или преимущественно проживающим на территории Тамбовской области родителям (усыновителям) граждан указанных выше категорий, получивших звание Героя Российской Федерации посмертно при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения, а также задач в ходе вооруженной провокации. Указанные меры социальной поддержки будут применяться с даты вторжения на территорию Российской Федерации - с 6 августа 2024 года.
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