https://ria.ru/20241029/matushkin-1980754518.html

Матушкин: принят закон на поддержку отдельных категорий участников СВО

Матушкин: принят закон на поддержку отдельных категорий участников СВО - РИА Новости, 29.10.2024

Матушкин: принят закон на поддержку отдельных категорий участников СВО

Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на очередном заседании внесли изменения в закон "О дополнительных мерах... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:19

2024-10-29T17:19

2024-10-29T17:19

тамбовская область

тамбовская областная дума

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980738651_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_862c7f4d4dd1c0b2cc639fc917f2092c.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на очередном заседании внесли изменения в закон "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, объявленной президентом РФ 24 февраля 2022 года, и членам их семей", сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект был разработан для предоставления дополнительных мер социальной поддержки наряду с участниками специальной военной операции отдельным категориям граждан, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице России и приграничных территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО, и членам их семей. "С инициативой принятия этого закона выступил глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров. Депутаты, конечно же, поддержали этот законопроект. В случае получения увечья, ранения, травмы при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию страны, а также задач в ходе вооруженной провокации на госгранице Российской Федерации и приграничных территориях будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения", - рассказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба. По его словам, выплату смогут получить: "В случае гибели, признания безвестно отсутствующими либо смерти лиц данных категорий до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации или исключения из добровольческого формирования, наступившей вследствие увечья, ранения, травмы или заболевания, полученных вследствие этого, членам их семей будет осуществляться единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей в равных долях", - подчеркнул Матушкин. Также он отметил, что закон определяет перечень членов семей военнослужащих, проходивших военную службу, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании. По словам спикера областной думы, единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей в равных долях будет осуществляться постоянно или преимущественно проживающим на территории Тамбовской области родителям (усыновителям) граждан указанных выше категорий, получивших звание Героя Российской Федерации посмертно при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения, а также задач в ходе вооруженной провокации. Указанные меры социальной поддержки будут применяться с даты вторжения на территорию Российской Федерации - с 6 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240928/poezdka-1975231788.html

https://ria.ru/20240916/avtomobili-1973068603.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, сво