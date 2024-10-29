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В Свердловской области расширили возможности использования маткапитала - РИА Новости, 29.10.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:51 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/matkapital-1980745959.html
В Свердловской области расширили возможности использования маткапитала
В Свердловской области расширили возможности использования маткапитала - РИА Новости, 29.10.2024
В Свердловской области расширили возможности использования маткапитала
На состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании Законодательного Собрания Свердловской области принят закон "О внесении изменений в статьи 4... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:51
2024-10-29T16:51
свердловская область
жилье
людмила бабушкина
материнский капитал
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании Законодательного Собрания Свердловской области принят закон "О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области "Об областном материнском (семейном) капитале", сообщает пресс-служба регионального парламента. "Речь идет о том, чтобы разрешить направлять средства областного материнского капитала на строительство индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Сначала средства перечисляются на этот специальный счет. И только после завершения возведения дома подрядчик получит оплату за выполненные работы. Это защищает многодетную семью от того, что было с обманутыми дольщиками. С использованием счета эскроу невозможно обмануть: сначала подрядчик обязан построить дом, а потом получит деньги", – подчеркнула один из авторов этой законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Принятый закон разрешает направлять средства областного материнского капитала на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, ведущегося гражданами с привлечением юрлица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего возведение объектов ИЖС по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Действующая редакция закона "Об областном материнском (семейном) капитале" разрешает направлять средства из этой выплаты на строительство, реконструкцию объекта ИЖС, реконструкцию дома блокированной застройки, но без привлечения каких-либо организаций, в том числе по договору строительного подряда. Принятый во вторник закон снимает это ограничение – с использованием счетов эскроу можно будет привлекать подрядчиков для возведения жилья на средства областного материнского капитала. Обязательное условие для использования средств регионального материнского капитала является то, что объект ИЖС должен находиться на земельном участке, расположенном в Свердловской области и принадлежащем лицу, имеющему сертификат на областной материнский капитал.
https://ria.ru/20241029/zapret-1980691637.html
https://ria.ru/20241029/zakon-1980697913.html
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жилье, людмила бабушкина , материнский капитал
Свердловская область , Жилье, Людмила Бабушкина , Материнский капитал

В Свердловской области расширили возможности использования маткапитала

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной заседании Законодательного Собрания Свердловской области принят закон "О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области "Об областном материнском (семейном) капитале", сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Речь идет о том, чтобы разрешить направлять средства областного материнского капитала на строительство индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Сначала средства перечисляются на этот специальный счет. И только после завершения возведения дома подрядчик получит оплату за выполненные работы. Это защищает многодетную семью от того, что было с обманутыми дольщиками. С использованием счета эскроу невозможно обмануть: сначала подрядчик обязан построить дом, а потом получит деньги", – подчеркнула один из авторов этой законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
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Принятый закон разрешает направлять средства областного материнского капитала на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, ведущегося гражданами с привлечением юрлица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего возведение объектов ИЖС по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.
Действующая редакция закона "Об областном материнском (семейном) капитале" разрешает направлять средства из этой выплаты на строительство, реконструкцию объекта ИЖС, реконструкцию дома блокированной застройки, но без привлечения каких-либо организаций, в том числе по договору строительного подряда.
Принятый во вторник закон снимает это ограничение – с использованием счетов эскроу можно будет привлекать подрядчиков для возведения жилья на средства областного материнского капитала. Обязательное условие для использования средств регионального материнского капитала является то, что объект ИЖС должен находиться на земельном участке, расположенном в Свердловской области и принадлежащем лицу, имеющему сертификат на областной материнский капитал.
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Свердловская областьЖильеЛюдмила БабушкинаМатеринский капитал
 
 
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