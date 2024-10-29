https://ria.ru/20241029/maduro-1980616460.html

Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией

Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией - РИА Новости, 29.10.2024

Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией

США после выборов в Грузии вмешиваются в их внутренние дела, как будто речь идет о колонии, в современном мире никто этого не понимает и не хочет видеть, заявил РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T04:28

2024-10-29T04:28

2024-10-29T04:28

грузия

россия

сша

николас мадуро

саломе зурабишвили

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980590000_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_2e12410cf9b15e7776dde44f3b2ab706.jpg

МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. США после выборов в Грузии вмешиваются в их внутренние дела, как будто речь идет о колонии, в современном мире никто этого не понимает и не хочет видеть, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Грузия после распада Советского Союза встала на путь, тесно связанный с Соединенными Штатами, там было очень сервильное правительство. С годами возникли и пришли к власти прогрессивные левые и националистические течения. В прошлое воскресенье они одержали образцовую, звездную победу, набрав 56% голосов народа Грузии. Что говорят Соединенные Штаты? "Я не признаю итоги выборов, прошу пересмотра результатов, прошу повторения выборов в Грузии". Вы верите, что люди в мире хотят, чтобы с ними обращались как с рабами, как с колонией?" - заявил Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро +". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси. "Можете представить, что в XXI веке страна считает себя хозяином, правительством планеты, и говорит: "Венесуэла, я вас не признаю, Грузия, я вас не признаю, Россия, я иду с вами воевать". Нет. Никто этого не понимает, никто не хочет мира злоупотреблений, гегемонизма, империализма. Существует консенсус в отношении построения мира, нового международного порядка, основанного на уважении и равенстве между государствами", - заявил венесуэльский лидер.

https://ria.ru/20241028/medvedev-1980588117.html

https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html

грузия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, россия, сша, николас мадуро, саломе зурабишвили, обсе, в мире