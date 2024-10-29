https://ria.ru/20241029/lyubimovabakhrushinskiy-1980707409.html

Ольга Любимова поздравила Бахрушинский театральный музей со 130-летием

Ольга Любимова поздравила Бахрушинский театральный музей со 130-летием - РИА Новости, 29.10.2024

Ольга Любимова поздравила Бахрушинский театральный музей со 130-летием

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Бахрушинский театральный музей со 130-летним юбилеем, отметив высокий профессионализм и умение его коллектива... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:00

2024-10-29T15:00

2024-10-29T15:00

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театральный музей имени бахрушина

кристина трубинова

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Бахрушинский театральный музей со 130-летним юбилеем, отметив высокий профессионализм и умение его коллектива соединять бережно хранимые традиции с инновациями и самыми современными технологиями."Уважаемый коллектив Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина! Поздравляю со значимым событием - 130-летием музея. Все эти годы музей сохранял и приумножал коллекцию А.А. Бахрушина, а высокий профессионализм и умение его коллектива соединять бережно хранимые традиции с инновациями и самыми современными технологиями, вовлекает в мир театра все новые и новые поколения - от самых юных театралов до опытных ценителей", - говорится в телеграмме Любимовой, слова которой цитирует пресс-служба ведомства.Она также назвала Бахрушинский музей первым и крупнейшим театральным музеем, хранящим коллекцию из более чем полутора миллионов бесценных произведений. По ее мнению, он по праву может считаться национальным достоянием, сохраняющим театральное наследие страны."Музей расширяет свои горизонты: к открытию готовится музейно-театральный квартал "Бахрушинский" - уникальный проект, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Желаю успехов, удачи, новых свершений и всего наилучшего!" - подчеркнула министр.

https://ria.ru/20241029/bakhrushinskiymuzey-1980660780.html

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россия, ольга любимова, театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова