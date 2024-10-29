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ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа

ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа - РИА Новости, 29.10.2024

ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа

ВСУ пытались нанести ракетный удар по Луганску, силы ПВО перехватили снаряды, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:26

2024-10-29T11:26

2024-10-29T13:54

луганск

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ пытались нанести ракетный удар по Луганску, силы ПВО перехватили снаряды, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале."Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия", — говорится в публикации.Уточняется, что тип ракет не установлен.В правительстве ЛНР добавили, что сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в районе парка Горького.Как сообщает корреспондент РИА Новости с места удара, в результате ракетной атаки повреждены жилые многоквартирные и частные дома на окраине Луганска. Информация о пострадавших уточняется.

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луганск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, вооруженные силы украины, происшествия