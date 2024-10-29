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ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа - РИА Новости, 29.10.2024
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11:26 29.10.2024 (обновлено: 13:54 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/lugansk-1980655648.html
ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа
ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа - РИА Новости, 29.10.2024
ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа
ВСУ пытались нанести ракетный удар по Луганску, силы ПВО перехватили снаряды, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:26
2024-10-29T13:54
луганск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ пытались нанести ракетный удар по Луганску, силы ПВО перехватили снаряды, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале."Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия", — говорится в публикации.Уточняется, что тип ракет не установлен.В правительстве ЛНР добавили, что сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в районе парка Горького.Как сообщает корреспондент РИА Новости с места удара, в результате ракетной атаки повреждены жилые многоквартирные и частные дома на окраине Луганска. Информация о пострадавших уточняется.
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луганск, вооруженные силы украины, происшествия
Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа

ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, атака отражена

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия предпринятой ВСУ попытки обстрелять Луганск
Последствия предпринятой ВСУ попытки обстрелять Луганск - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия предпринятой ВСУ попытки обстрелять Луганск
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВСУ пытались нанести ракетный удар по Луганску, силы ПВО перехватили снаряды, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram-канале.
"Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия", — говорится в публикации.
Уточняется, что тип ракет не установлен.
В правительстве ЛНР добавили, что сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в районе парка Горького.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места удара, в результате ракетной атаки повреждены жилые многоквартирные и частные дома на окраине Луганска. Информация о пострадавших уточняется.
Головная часть ракеты HIMARS (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ВСУ обстреляли жилой массив в ЛНР из HIMARS
3 октября, 13:03
 
ЛуганскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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