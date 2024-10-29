https://ria.ru/20241029/litva-1980772471.html

В Литве заблокировали Telegram-канал "RT на русском"

В Литве заблокировали Telegram-канал "RT на русском" - РИА Новости, 29.10.2024

В Литве заблокировали Telegram-канал "RT на русском"

Telegram-канал "RT на русском" заблокирован в Литве. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:22

2024-10-29T18:22

2024-10-29T18:22

в мире

чехия

литва

франция

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евросоюз

европарламент

телеканал rt

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Telegram-канал "RT на русском" заблокирован в Литве. "RT на русском" заблокировали в Литве из-за "нарушения местного законодательства", сообщил наш подписчик. Канал пытались блокировать с начала СВО, но раньше это делали, похоже, частично. Подписчики рассказывают, что долгое время могли читать нас без VPN", - сообщается в Telegram-канале телеканала. Ранее сообщалось, что в Чехии перестали открываться Telegram-каналы "RT на русском" и "Специально для RT". Пользователи из Чехии видят сообщения о "нарушении местного законодательства", но не уточняется, о каком именно нарушении идёт речь. Отмечается, что, помимо Чехии, похожие сообщения приходили из Швейцарии, Италии, Испании, Венгрии и с Украины. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20241028/telegram-1980517333.html

https://ria.ru/20240921/ssha-1974016534.html

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в мире, чехия, литва, франция, сергей лавров, евросоюз, европарламент, телеканал rt, россия, санкции в отношении россии