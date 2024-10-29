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Ликсутов: московские производители электроники нарастили выпуск на 11% - РИА Новости, 29.10.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/liksutov-1980646910.html
Ликсутов: московские производители электроники нарастили выпуск на 11%
Ликсутов: московские производители электроники нарастили выпуск на 11% - РИА Новости, 29.10.2024
Ликсутов: московские производители электроники нарастили выпуск на 11%
Столичные производители электрического оборудования увеличили выпуск продукции на 11% с января по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошло... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:13
2024-10-29T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Столичные производители электрического оборудования увеличили выпуск продукции на 11% с января по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошло года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня электротехническая промышленность Москвы представлена более 130 предприятиями — это и крупные игроки с многолетней историей, и молодые компании. В отрасли заняты 17 тысяч человек. По поручению Сергея Собянина город предлагает производителям более 20 инструментов поддержки, которые позволяют наращивать производственную базу, создавать высокотехнологичную продукцию и увеличивать объемы выпуска. За первые восемь месяцев 2024 года в Москве на 11% выросло производство электрооборудования по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компании отгрузили заказчикам товаров почти на 124 миллиарда рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Кроме того, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры выросло за восемь месяцев 2024 года на 14%. Производство бытовых приборов выросло на 10%. Так, столичные промышленники изготовили более 513 тысяч люстр, около 103 тысяч устройств сигнализации и оборудования для обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, а также свыше 67 тысяч электродвигателей постоянного тока."Позитивная тенденция роста говорит о том, что московские производители активно осваивают новые рынки, а также уверенно закрывают потребности граждан и бизнеса в качественной продукции. С января по август 2024 года промышленники отгрузили кабельной продукции на 28,7 миллиарда рублей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры — почти на 67 миллиардов рублей", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.На данный момент промышленники имеют все инструменты, чтобы при поддержке Москвы найти площадку под размещение производства, открыть его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, а также закупить необходимое оборудование и выйти на экспортные рынки.Таким образом, компания "САГА Технологии" развивает отрасль электромобилестроения. На заводе производят 11 моделей зарядных станций, которые поставляются в 11 регионов страны. Компания выпустила свыше 300 штук такой высокотехнологичной продукции за восемь месяцев этого года. Товары применяются как для личного, так и для коммерческого использования.Предприятие получило в этом году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Это позволит ей пользоваться налоговыми преференциями. Так, компании со спецстатусом на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет 2% вместо 20%.Московский производитель светового оборудования "Вартон" каждый день производит до 10 тысяч изделий любого типа освещения: внутреннего, наружного, ландшафтного, архитектурного, уличного и автомагистрального. Изделия разрабатываются в собственном конструкторском бюро компании, а также под индивидуальные потребности заказчика.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России, где действует более 4,5 тысячи промпредприятий, на которых трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов

Ликсутов: московские производители электроники нарастили выпуск на 11%

© Фото : пресс-служба ДИППМосковские производители электроники нарастили выпуск на 11%
Московские производители электроники нарастили выпуск на 11% - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Московские производители электроники нарастили выпуск на 11%
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Столичные производители электрического оборудования увеличили выпуск продукции на 11% с января по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошло года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня электротехническая промышленность Москвы представлена более 130 предприятиями — это и крупные игроки с многолетней историей, и молодые компании. В отрасли заняты 17 тысяч человек. По поручению Сергея Собянина город предлагает производителям более 20 инструментов поддержки, которые позволяют наращивать производственную базу, создавать высокотехнологичную продукцию и увеличивать объемы выпуска. За первые восемь месяцев 2024 года в Москве на 11% выросло производство электрооборудования по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компании отгрузили заказчикам товаров почти на 124 миллиарда рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Кроме того, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры выросло за восемь месяцев 2024 года на 14%. Производство бытовых приборов выросло на 10%. Так, столичные промышленники изготовили более 513 тысяч люстр, около 103 тысяч устройств сигнализации и оборудования для обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, а также свыше 67 тысяч электродвигателей постоянного тока.
"Позитивная тенденция роста говорит о том, что московские производители активно осваивают новые рынки, а также уверенно закрывают потребности граждан и бизнеса в качественной продукции. С января по август 2024 года промышленники отгрузили кабельной продукции на 28,7 миллиарда рублей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры — почти на 67 миллиардов рублей", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
На данный момент промышленники имеют все инструменты, чтобы при поддержке Москвы найти площадку под размещение производства, открыть его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, а также закупить необходимое оборудование и выйти на экспортные рынки.
Таким образом, компания "САГА Технологии" развивает отрасль электромобилестроения. На заводе производят 11 моделей зарядных станций, которые поставляются в 11 регионов страны. Компания выпустила свыше 300 штук такой высокотехнологичной продукции за восемь месяцев этого года. Товары применяются как для личного, так и для коммерческого использования.
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Предприятие получило в этом году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Это позволит ей пользоваться налоговыми преференциями. Так, компании со спецстатусом на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет 2% вместо 20%.
Московский производитель светового оборудования "Вартон" каждый день производит до 10 тысяч изделий любого типа освещения: внутреннего, наружного, ландшафтного, архитектурного, уличного и автомагистрального. Изделия разрабатываются в собственном конструкторском бюро компании, а также под индивидуальные потребности заказчика.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России, где действует более 4,5 тысячи промпредприятий, на которых трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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