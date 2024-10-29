https://ria.ru/20241029/liguriya-1980803721.html

Новым президентом итальянской Лигурии стал больной раком мэр

Новым президентом итальянской Лигурии стал больной раком мэр - РИА Новости, 29.10.2024

Новым президентом итальянской Лигурии стал больной раком мэр

Новым президентом итальянской области Лигурия по итогам прошедших в воскресенье и понедельник региональных выборов становится мэр административного центра... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:39

2024-10-29T22:39

2024-10-29T22:39

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лигурия

италия

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РИМ, 29 окт – РИА Новости. Новым президентом итальянской области Лигурия по итогам прошедших в воскресенье и понедельник региональных выборов становится мэр административного центра области Генуя Марко Буччи, которого поддержала правящая коалиция правоцентристских партий. Как сообщается на сайте МВД Италии, Буччи набрал 48,77% голосов избирателей, опередив кандидата от оппозиционных левых сил Андреа Орландо, бывшего министра труда. Он получил 47,36% голосов и при этом опередил конкурента в самой Генуе, которую Буччи возглавит с 2017 года. Буччи согласился стать кандидатом в президенты Лигурии, несмотря на рак. В конце мая ему поставили диагноз "рак с метастазами в лимфатические узлы шеи", в начале июня ему сделали операцию с удалением около 30 лимфатических узлов, сейчас он продолжает лечение. Тогда он заявлял, что если у него есть пять лет жизни, он сможет пробыть губернатором до конца своего мандата. Место главы региона на севере Италии освободилось в июле после того, как в отставку ушел его многолетний руководитель Джованни Тоти, в мае отправленный под домашний арест в рамках расследования о коррупции в руководстве региона и местном крупном бизнесе. В сентябре стало известно, что Тоти пошел на сделку с прокуратурой и получит наказание в виде 1500 часов общественных работ, которые заменят двухлетний срок заключения. Выборы в любом крупном регионе Италии рассматриваются через призму состоянии правящей коалиции и баланса сил в общенациональном масштабе: перед голосованием Corriere della Sera сообщала, что левоцентристская коалиция намерена "встряхнуть правительство", а правящее большинство – показать свою сплоченность. Газета писала, что для большинства Лигурия является ключевым регионом: победа здесь, по итогам двух лет правления, необходима для сохранения позиций.

https://ria.ru/20241029/murashko-1980780001.html

https://ria.ru/20241009/sosiski-1974971201.html

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в мире, лигурия, италия, генуя