https://ria.ru/20241029/lerchek-1980783576.html

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек - РИА Новости, 29.10.2024

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек

Мосгорсуд 7 ноября рассмотрит жалобу блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, сообщили РИА... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:16

2024-10-29T19:16

2024-10-29T19:21

россия

московский городской суд

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 7 ноября рассмотрит жалобу блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы Чекалиной назначено на 7 ноября в 12.00", - сказал собеседник агентства.Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест блогеров Артёма и Валерию (Лерчек) Чекалиных, а также их партнёра по бизнесу, соучредителя ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка. По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

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россия, московский городской суд, происшествия, москва