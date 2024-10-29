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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек - РИА Новости, 29.10.2024
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19:16 29.10.2024 (обновлено: 19:21 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/lerchek-1980783576.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек - РИА Новости, 29.10.2024
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек
Мосгорсуд 7 ноября рассмотрит жалобу блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, сообщили РИА... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:16
2024-10-29T19:21
россия
московский городской суд
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 7 ноября рассмотрит жалобу блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы Чекалиной назначено на 7 ноября в 12.00", - сказал собеседник агентства.Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест блогеров Артёма и Валерию (Лерчек) Чекалиных, а также их партнёра по бизнесу, соучредителя ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка. По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
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россия, московский городской суд, происшествия, москва
Россия, Московский городской суд, Происшествия, Москва
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек 7 ноября

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 7 ноября рассмотрит жалобу блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы Чекалиной назначено на 7 ноября в 12.00", - сказал собеседник агентства.
Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест блогеров Артёма и Валерию (Лерчек) Чекалиных, а также их партнёра по бизнесу, соучредителя ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка. По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
Валерия Чекалина, блогер, предприниматель - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной
4 октября, 18:24
 
РоссияМосковский городской судПроисшествияМосква
 
 
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