Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Лерчек 7 ноября
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 7 ноября рассмотрит жалобу блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы Чекалиной назначено на 7 ноября в 12.00", - сказал собеседник агентства.
Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест блогеров Артёма и Валерию (Лерчек) Чекалиных, а также их партнёра по бизнесу, соучредителя ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка. По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной
4 октября, 18:24