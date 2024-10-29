https://ria.ru/20241029/lekarstva-1980690154.html
Жители отдаленных свердловских сел смогут покупать лекарства в ФАПах
Жители отдаленных свердловских сел смогут покупать лекарства в ФАПах - РИА Новости, 29.10.2024
Жители отдаленных свердловских сел смогут покупать лекарства в ФАПах
На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, принят закон "О внесении изменений в Закон... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:48
2024-10-29T13:48
2024-10-29T13:48
свердловская область
людмила бабушкина
лекарства
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, принят закон "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", сообщает пресс-служба регионального парламента. "В населенных пунктах, где нет аптек, ни государственных, ни частных, есть большая потребность у людей в таких услугах, чтобы не ездить специально в город за лекарствами. Мы давно добивались этого. Было распоряжение министра здравоохранения по этому поводу. Ранее такая продажа лекарств уже организовывалась, но это было полузаконно. А сегодня мы это уже утверждаем как факт, уже вменяем в обязанность эту функцию. Фельдшерско-акушерские пункты и участки общей врачебной практики станут продавать лекарства", – отметила один из авторов данной законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что Федеральное законодательство сегодня позволяет разрешить продажу лекарств в медицинских организациях, имеющих свои обособленные подразделения в отдаленных сельских населенных пунктах. Под "обособленным подразделениями" понимаются фельдшерско-акушерские пункты и участки общей врачебной практики. При условии получения соответствующей лицензии они смогут продавать лекарства населению. Принятым законом дополнена компетенция уполномоченного исполнительного органа госвласти Свердловской области в сфере охраны здоровья полномочием по установлению перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптек, а также перечня лекарственных препаратов, продажа которых может осуществляться этими организациями и их подразделениями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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людмила бабушкина , лекарства
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Лекарства
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, принят закон "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.
"В населенных пунктах, где нет аптек, ни государственных, ни частных, есть большая потребность у людей в таких услугах, чтобы не ездить специально в город за лекарствами. Мы давно добивались этого. Было распоряжение министра здравоохранения по этому поводу. Ранее такая продажа лекарств уже организовывалась, но это было полузаконно. А сегодня мы это уже утверждаем как факт, уже вменяем в обязанность эту функцию. Фельдшерско-акушерские пункты и участки общей врачебной практики станут продавать лекарства", – отметила один из авторов данной законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что Федеральное законодательство сегодня позволяет разрешить продажу лекарств в медицинских организациях, имеющих свои обособленные подразделения в отдаленных сельских населенных пунктах. Под "обособленным подразделениями" понимаются фельдшерско-акушерские пункты и участки общей врачебной практики. При условии получения соответствующей лицензии они смогут продавать лекарства населению.
Принятым законом дополнена компетенция уполномоченного исполнительного органа госвласти Свердловской области в сфере охраны здоровья полномочием по установлению перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптек, а также перечня лекарственных препаратов
, продажа которых может осуществляться этими организациями и их подразделениями.