https://ria.ru/20241029/lekarstva-1980690154.html

Жители отдаленных свердловских сел смогут покупать лекарства в ФАПах

Жители отдаленных свердловских сел смогут покупать лекарства в ФАПах - РИА Новости, 29.10.2024

Жители отдаленных свердловских сел смогут покупать лекарства в ФАПах

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, принят закон "О внесении изменений в Закон... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:48

2024-10-29T13:48

2024-10-29T13:48

свердловская область

людмила бабушкина

лекарства

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, принят закон "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", сообщает пресс-служба регионального парламента. "В населенных пунктах, где нет аптек, ни государственных, ни частных, есть большая потребность у людей в таких услугах, чтобы не ездить специально в город за лекарствами. Мы давно добивались этого. Было распоряжение министра здравоохранения по этому поводу. Ранее такая продажа лекарств уже организовывалась, но это было полузаконно. А сегодня мы это уже утверждаем как факт, уже вменяем в обязанность эту функцию. Фельдшерско-акушерские пункты и участки общей врачебной практики станут продавать лекарства", – отметила один из авторов данной законодательной инициативы, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что Федеральное законодательство сегодня позволяет разрешить продажу лекарств в медицинских организациях, имеющих свои обособленные подразделения в отдаленных сельских населенных пунктах. Под "обособленным подразделениями" понимаются фельдшерско-акушерские пункты и участки общей врачебной практики. При условии получения соответствующей лицензии они смогут продавать лекарства населению. Принятым законом дополнена компетенция уполномоченного исполнительного органа госвласти Свердловской области в сфере охраны здоровья полномочием по установлению перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптек, а также перечня лекарственных препаратов, продажа которых может осуществляться этими организациями и их подразделениями.

https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина , лекарства