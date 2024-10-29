https://ria.ru/20241029/lavrov-1980762965.html
Лавров обсудил ситуацию на Украине с послами БРИКС
Лавров обсудил ситуацию на Украине с послами БРИКС - РИА Новости, 29.10.2024
Лавров обсудил ситуацию на Украине с послами БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с послами стран БРИКС в России ситуацию вокруг Украины, рассказал им о российских подходах к урегулированию кризиса на основе РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:48
2024-10-29T17:48
2024-10-29T17:48
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сергей лавров
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с послами стран БРИКС в России ситуацию вокруг Украины, рассказал им о российских подходах к урегулированию кризиса на основе инициативы президента России Владимира Путина, сообщили в российском дипведомстве. "Сергей Лавров встретился с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС. Обсуждены пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства в рамках БРИКС в свете итогов прошедшего в Казани 22-24 октября XVI саммита объединения под председательством России. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Украине и вокруг неё", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. По сообщению российского внешнеполитического ведомства, встреча Лаврова с главами дипмиссий прошла в "дружественной и конструктивной атмосфере". "С российской стороны подробно разъяснены принципиальные подходы к урегулированию украинского кризиса на основе инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина от 14 июня. Акцентированы основные элементы позиции Москвы, включая вывод украинских войск из всех регионов нашей страны, признание их российской принадлежности, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, отмена западных санкций против России, полное и гарантированное обеспечение прав русскоязычных граждан Украины", - отметили в МИД РФ.
https://ria.ru/20241023/peskov-1979623869.html
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Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, НАТО
Лавров обсудил ситуацию на Украине с послами БРИКС
Лавров обсудил с послами стран БРИКС ситуацию вокруг Украины