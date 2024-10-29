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Жительница Курской области не знает о судьбе мужа со дня нападения ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:53 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kurskaya_oblast-1980622902.html
Жительница Курской области не знает о судьбе мужа со дня нападения ВСУ
Жительница Курской области не знает о судьбе мужа со дня нападения ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Жительница Курской области не знает о судьбе мужа со дня нападения ВСУ
Жительница курской Суджи со дня украинского нападения на Курскую область не знает о судьбе своего супруга, который остался в оккупированном ВСУ населённому... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:53
2024-10-29T06:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Жительница курской Суджи со дня украинского нападения на Курскую область не знает о судьбе своего супруга, который остался в оккупированном ВСУ населённому пункте, рассказала она военным следователям, кадры с допроса женщины в качестве свидетеля есть в распоряжении РИА Новости. Со слов женщины, в день нападения ВСУ на Курскую область они с сыном под звуки взрывов уехали переночевать в соседний район, однако вернуться домой, где ждал супруг, им так и не удалось. "К вечеру началось страшное, потому что нам сказали, что уже идут танки. Мы уехали в 7 часов, а муж остался, до сих пор он находится там, мы ничего не знаем с 6 августа совершенно. Муж сказал, остаётся дом охранять, езжайте с Сашей (сыном - ред.), мы не ожидали, что мы не вернёмся", - поделилась женщина. Связи с ним тоже не было, вскоре после их отъезда ВСУ разбили сотовые вышки. Курянка добавила, что с тех пор о судьбе мужа она ничего не знает. ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html
https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html
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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области не знает о судьбе мужа со дня нападения ВСУ

Жительница Суджи сообщила, что не знает о судьбе супруга со дня нападения ВСУ

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Жительница курской Суджи со дня украинского нападения на Курскую область не знает о судьбе своего супруга, который остался в оккупированном ВСУ населённому пункте, рассказала она военным следователям, кадры с допроса женщины в качестве свидетеля есть в распоряжении РИА Новости.
Со слов женщины, в день нападения ВСУ на Курскую область они с сыном под звуки взрывов уехали переночевать в соседний район, однако вернуться домой, где ждал супруг, им так и не удалось.
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"К вечеру началось страшное, потому что нам сказали, что уже идут танки. Мы уехали в 7 часов, а муж остался, до сих пор он находится там, мы ничего не знаем с 6 августа совершенно. Муж сказал, остаётся дом охранять, езжайте с Сашей (сыном - ред.), мы не ожидали, что мы не вернёмся", - поделилась женщина.
Связи с ним тоже не было, вскоре после их отъезда ВСУ разбили сотовые вышки. Курянка добавила, что с тех пор о судьбе мужа она ничего не знает.
ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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