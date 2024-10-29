https://ria.ru/20241029/kursk-1980702787.html

Жительницу Курска арестовали за попытку задушить малолетнюю дочь

Жительницу Курска арестовали за попытку задушить малолетнюю дочь - РИА Новости, 29.10.2024

Жительницу Курска арестовали за попытку задушить малолетнюю дочь

Жительницу Курска заключили под стражу на два месяца по обвинению в попытке задушить свою малолетнюю дочь поясом от халата, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:37

2024-10-29T14:37

2024-10-29T14:37

происшествия

курск

россия

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КУРСК, 29 окт – РИА Новости. Жительницу Курска заключили под стражу на два месяца по обвинению в попытке задушить свою малолетнюю дочь поясом от халата, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале. "Как полагает следствие, 27 октября 2024 года 36-летняя жительница Курска, замужняя, имеющая на иждивении троих несовершеннолетних детей, поясом от халата пыталась задушить свою дочь (девочке 1 год и 9 месяцев)… Ленинский районный суд города Курска заключил ее под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, после происшествия девочку доставили в медучреждение, где оказали помощь. Ее мать обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ. На заседании защита просила отправить обвиняемую под домашний арест. Уточняется, что постановление суда может быть обжаловано.

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происшествия, курск, россия