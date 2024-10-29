https://ria.ru/20241029/kursk-1980702787.html
Жительницу Курска арестовали за попытку задушить малолетнюю дочь
Жительницу Курска арестовали за попытку задушить малолетнюю дочь - РИА Новости, 29.10.2024
Жительницу Курска арестовали за попытку задушить малолетнюю дочь
Жительницу Курска заключили под стражу на два месяца по обвинению в попытке задушить свою малолетнюю дочь поясом от халата, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:37
2024-10-29T14:37
2024-10-29T14:37
происшествия
курск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КУРСК, 29 окт – РИА Новости. Жительницу Курска заключили под стражу на два месяца по обвинению в попытке задушить свою малолетнюю дочь поясом от халата, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале. "Как полагает следствие, 27 октября 2024 года 36-летняя жительница Курска, замужняя, имеющая на иждивении троих несовершеннолетних детей, поясом от халата пыталась задушить свою дочь (девочке 1 год и 9 месяцев)… Ленинский районный суд города Курска заключил ее под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, после происшествия девочку доставили в медучреждение, где оказали помощь. Ее мать обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ. На заседании защита просила отправить обвиняемую под домашний арест. Уточняется, что постановление суда может быть обжаловано.
https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html
курск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, россия
Происшествия, Курск, Россия
Жительницу Курска арестовали за попытку задушить малолетнюю дочь
Жительницу Курска заключили под стражу за попытку задушить дочь поясом от халата