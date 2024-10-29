https://ria.ru/20241029/kursanty-1980790181.html
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД - РИА Новости, 29.10.2024
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД
Двадцать один курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:15
2024-10-29T20:15
2024-10-29T20:15
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ПЯТИГОРСК, 29 окт - РИА Новости. Двадцать один курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, сообщает минздрав региона. "Сегодня днем в ГБУЗ СК "Краевая специализированная клиническая инфекционная больница" доставлен и госпитализирован 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ. Состояние всех поступивших стабильное", - говорится в опубликованном во вторник сообщении. В министерстве отметили, что курсантам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД
Минздрав Ставрополья: 21 курсанта госпитализировали в инфекционную больницу