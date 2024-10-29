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В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД - РИА Новости, 29.10.2024
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20:15 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kursanty-1980790181.html
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД - РИА Новости, 29.10.2024
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД
Двадцать один курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:15
2024-10-29T20:15
происшествия
здоровье - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 29 окт - РИА Новости. Двадцать один курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, сообщает минздрав региона. "Сегодня днем в ГБУЗ СК "Краевая специализированная клиническая инфекционная больница" доставлен и госпитализирован 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ. Состояние всех поступивших стабильное", - говорится в опубликованном во вторник сообщении. В министерстве отметили, что курсантам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД

Минздрав Ставрополья: 21 курсанта госпитализировали в инфекционную больницу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 окт - РИА Новости. Двадцать один курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, сообщает минздрав региона.
«
"Сегодня днем в ГБУЗ СК "Краевая специализированная клиническая инфекционная больница" доставлен и госпитализирован 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ. Состояние всех поступивших стабильное", - говорится в опубликованном во вторник сообщении.
В министерстве отметили, что курсантам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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