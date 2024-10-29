https://ria.ru/20241029/kursanty-1980790181.html

В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД

В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД - РИА Новости, 29.10.2024

В Ставрополе госпитализировали курсантов филиала университета МВД

Двадцать один курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:15

2024-10-29T20:15

2024-10-29T20:15

происшествия

здоровье - общество

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ПЯТИГОРСК, 29 окт - РИА Новости. Двадцать один курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, сообщает минздрав региона. "Сегодня днем в ГБУЗ СК "Краевая специализированная клиническая инфекционная больница" доставлен и госпитализирован 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ. Состояние всех поступивших стабильное", - говорится в опубликованном во вторник сообщении. В министерстве отметили, что курсантам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)