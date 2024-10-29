https://ria.ru/20241029/kupyura-1980624062.html

На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра

На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра - РИА Новости, 29.10.2024

На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра

Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда введены в оборот во всех регионах УрФО,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:17

2024-10-29T07:17

2024-10-29T07:17

урал

екатеринбург

челябинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда введены в оборот во всех регионах УрФО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. "Она уже в обороте, можно встретить во всех регионах Урала. Единственное, что, поскольку это не разменная банкнота, в магазине вряд ли можно ее получить, а в банках, например, при снятии денег со счета или со вклада, то вполне себе можно получить новые пятитысячные купюры", - сказала собеседница агентства. В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 5 тысяч рублей, на ней изображены знаковые места Уральского федерального округа. На лицевой стороне купюры изображены стела Европа-Азия, граница которых проходит по Уралу, а также достопримечательности Екатеринбурга: дом Севастьянова, гостиница "Исеть", государственный цирк, главпочтамт, дворец игровых видов спорта, небоскреб "Высоцкий" и башня "Исеть", которая была самым северным небоскребом планеты до 2016 года. На оборотной стороне банкноты - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде, а также изображения объектов, отражающих промышленный потенциал Урала.

https://ria.ru/20241025/briks-1980127326.html

урал

екатеринбург

челябинск

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урал, екатеринбург, челябинск