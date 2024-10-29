Рейтинг@Mail.ru
На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kupyura-1980624062.html
На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра
На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра - РИА Новости, 29.10.2024
На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра
Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда введены в оборот во всех регионах УрФО,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:17
2024-10-29T07:17
урал
екатеринбург
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052115_0:42:3057:1762_1920x0_80_0_0_5f12a023d6386fb17a61093207a1c13a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда введены в оборот во всех регионах УрФО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. "Она уже в обороте, можно встретить во всех регионах Урала. Единственное, что, поскольку это не разменная банкнота, в магазине вряд ли можно ее получить, а в банках, например, при снятии денег со счета или со вклада, то вполне себе можно получить новые пятитысячные купюры", - сказала собеседница агентства. В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 5 тысяч рублей, на ней изображены знаковые места Уральского федерального округа. На лицевой стороне купюры изображены стела Европа-Азия, граница которых проходит по Уралу, а также достопримечательности Екатеринбурга: дом Севастьянова, гостиница "Исеть", государственный цирк, главпочтамт, дворец игровых видов спорта, небоскреб "Высоцкий" и башня "Исеть", которая была самым северным небоскребом планеты до 2016 года. На оборотной стороне банкноты - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде, а также изображения объектов, отражающих промышленный потенциал Урала.
https://ria.ru/20241025/briks-1980127326.html
урал
екатеринбург
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052115_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0417c452f7045565df57d400b9150609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
урал, екатеринбург, челябинск
Урал, Екатеринбург, Челябинск
На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра

Во всех регионах УрФО стали доступны новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением на оборотной стороне памятника "Сказ об Урале", который находится в Челябинске
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением на оборотной стороне памятника Сказ об Урале, который находится в Челябинске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей с изображением на оборотной стороне памятника "Сказ об Урале", который находится в Челябинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда введены в оборот во всех регионах УрФО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.
«
"Она уже в обороте, можно встретить во всех регионах Урала. Единственное, что, поскольку это не разменная банкнота, в магазине вряд ли можно ее получить, а в банках, например, при снятии денег со счета или со вклада, то вполне себе можно получить новые пятитысячные купюры", - сказала собеседница агентства.
В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 5 тысяч рублей, на ней изображены знаковые места Уральского федерального округа.
На лицевой стороне купюры изображены стела Европа-Азия, граница которых проходит по Уралу, а также достопримечательности Екатеринбурга: дом Севастьянова, гостиница "Исеть", государственный цирк, главпочтамт, дворец игровых видов спорта, небоскреб "Высоцкий" и башня "Исеть", которая была самым северным небоскребом планеты до 2016 года. На оборотной стороне банкноты - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде, а также изображения объектов, отражающих промышленный потенциал Урала.
Символическая купюра БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС"
25 октября, 16:52
 
УралЕкатеринбургЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала