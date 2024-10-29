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Песков прокомментировал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области
Песков прокомментировал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области - РИА Новости, 29.10.2024
Песков прокомментировал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области
Планы руководства Вологодской области продавать алкоголь в регионе два часа в день - это прерогатива региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:43
2024-10-29T17:43
2024-10-29T18:18
общество
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георгий филимонов
life
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планы руководства Вологодской области продавать алкоголь в регионе два часа в день - это прерогатива региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это прерогатива региональных властей", - сказал Песков изданию Life, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html
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общество, вологодская область, россия, дмитрий песков, георгий филимонов, life
Общество, Вологодская область, Россия, Дмитрий Песков, Георгий Филимонов, Life
Песков прокомментировал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области
Песков о продаже алкоголя в Вологодской области: это прерогатива властей