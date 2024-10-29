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В Калининградской области при пожаре в квартире спасли трех котят - РИА Новости, 29.10.2024
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Хорошие новости
 
17:41 29.10.2024 (обновлено: 17:54 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kotyata-1980760821.html
В Калининградской области при пожаре в квартире спасли трех котят
В Калининградской области при пожаре в квартире спасли трех котят - РИА Новости, 29.10.2024
В Калининградской области при пожаре в квартире спасли трех котят
Сотрудники МЧС во время пожара в квартире дома в Зеленоградске под Калининградом спасли трех котят, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:41
2024-10-29T17:54
происшествия
зеленоградск
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
хорошие новости
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КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости. Сотрудники МЧС во время пожара в квартире дома в Зеленоградске под Калининградом спасли трех котят, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону. &quot;В ходе разведки в одной из комнат под кроватью были обнаружены три котенка, которые пытались спрятаться от дыма. Помощь сотрудников чрезвычайного ведомства пришла вовремя. Малышей вынесли на свежий воздух, где их ждали кошка-мама и ее хозяйка. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня еще на две комнаты&quot;, — отметили там.Возгорание произошло на кухне одной из квартир первого этажа жилого дома, пламя охватило коридор и санузел, площадь пожара составила 45 квадратных метров. Никто не пострадал. К тушению пожара привлекли десять человек личного состава и три спецавтомобиля.
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происшествия, зеленоградск, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область
Происшествия, Зеленоградск, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградская область, Хорошие новости
В Калининградской области при пожаре в квартире спасли трех котят

Сотрудники МЧС спасли трех котят при пожаре в Калининградской области

© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской областиКотята, спасенные при пожаре в Зеленоградске Калининградской области
Котята, спасенные при пожаре в Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области
Котята, спасенные при пожаре в Зеленоградске Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости. Сотрудники МЧС во время пожара в квартире дома в Зеленоградске под Калининградом спасли трех котят, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
«

"В ходе разведки в одной из комнат под кроватью были обнаружены три котенка, которые пытались спрятаться от дыма. Помощь сотрудников чрезвычайного ведомства пришла вовремя. Малышей вынесли на свежий воздух, где их ждали кошка-мама и ее хозяйка. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня еще на две комнаты", — отметили там.

Возгорание произошло на кухне одной из квартир первого этажа жилого дома, пламя охватило коридор и санузел, площадь пожара составила 45 квадратных метров.
Никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли десять человек личного состава и три спецавтомобиля.
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Хорошие новостиПроисшествияЗеленоградскКалининградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская область
 
 
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