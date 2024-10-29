https://ria.ru/20241029/konsultatsii-1980782599.html
В России планируют расширить сеть женских консультаций
В России планируют расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 29.10.2024
В России планируют расширить сеть женских консультаций
Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:05
2024-10-29T19:05
2024-10-29T19:05
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/61/1550066197_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_21fac98d753a77bdf52db9d2e9f64edc.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В рамках нацпроекта "Семья" запланировано оснащение и переоснащение 120 перинатальных центров. Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что в рамках развития национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предстоит также вложить огромные инвестиции в инфраструктуру - предполагается создать более 3,8 тысячи объектов здравоохранения, а также провести капитальные ремонты еще в почти 7,4 тысячи объектов. "Все эти объекты нового поколения, спроектированные по принципам внимания к человеку, комфортности и удобства, как для пациентов, так и для персонала", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/61/1550066197_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_4786cac7c314599c3000ca053ef4b5a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России планируют расширить сеть женских консультаций
Мурашко заявил, что сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"В рамках нацпроекта "Семья" запланировано оснащение и переоснащение 120 перинатальных центров. Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Он отметил, что в рамках развития национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предстоит также вложить огромные инвестиции в инфраструктуру - предполагается создать более 3,8 тысячи объектов здравоохранения, а также провести капитальные ремонты еще в почти 7,4 тысячи объектов.
"Все эти объекты нового поколения, спроектированные по принципам внимания к человеку, комфортности и удобства, как для пациентов, так и для персонала", - подчеркнул Мурашко.