https://ria.ru/20241029/konsultatsii-1980782599.html

В России планируют расширить сеть женских консультаций

В России планируют расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 29.10.2024

В России планируют расширить сеть женских консультаций

Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:05

2024-10-29T19:05

2024-10-29T19:05

общество

россия

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/61/1550066197_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_21fac98d753a77bdf52db9d2e9f64edc.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В рамках нацпроекта "Семья" запланировано оснащение и переоснащение 120 перинатальных центров. Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что в рамках развития национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предстоит также вложить огромные инвестиции в инфраструктуру - предполагается создать более 3,8 тысячи объектов здравоохранения, а также провести капитальные ремонты еще в почти 7,4 тысячи объектов. "Все эти объекты нового поколения, спроектированные по принципам внимания к человеку, комфортности и удобства, как для пациентов, так и для персонала", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мурашко