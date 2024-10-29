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В России планируют расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 29.10.2024
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19:05 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/konsultatsii-1980782599.html
В России планируют расширить сеть женских консультаций
В России планируют расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 29.10.2024
В России планируют расширить сеть женских консультаций
Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:05
2024-10-29T19:05
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В рамках нацпроекта "Семья" запланировано оснащение и переоснащение 120 перинатальных центров. Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что в рамках развития национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предстоит также вложить огромные инвестиции в инфраструктуру - предполагается создать более 3,8 тысячи объектов здравоохранения, а также провести капитальные ремонты еще в почти 7,4 тысячи объектов. "Все эти объекты нового поколения, спроектированные по принципам внимания к человеку, комфортности и удобства, как для пациентов, так и для персонала", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России планируют расширить сеть женских консультаций

Мурашко заявил, что сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы
 Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сеть женских консультаций будет расширена во всех регионах России, акцент планируется сделать на удаленные и труднодоступные районы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"В рамках нацпроекта "Семья" запланировано оснащение и переоснащение 120 перинатальных центров. Сеть женских консультаций будет увеличена еще на 330 объектов во всех регионах нашей страны с акцентом на удаленные и труднодоступные районы", - сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Он отметил, что в рамках развития национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предстоит также вложить огромные инвестиции в инфраструктуру - предполагается создать более 3,8 тысячи объектов здравоохранения, а также провести капитальные ремонты еще в почти 7,4 тысячи объектов.
"Все эти объекты нового поколения, спроектированные по принципам внимания к человеку, комфортности и удобства, как для пациентов, так и для персонала", - подчеркнул Мурашко.
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